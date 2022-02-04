Олімпіада в Пекіні: розклад змагань 1-го ігрового дня
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На зимових Іграх буде гаряче з першого дня.
У суботу, 5 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні, які бойкотують низка країн, відбудеться перший медальний день. Буде розіграно 6 комплектів нагород.
Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.
Крім того, у кваліфікаційних змаганнях виступатимуть низка українських спортсменів, а біатлоністи боротимуться за медалі у змішаній естафеті.
Розклад змагань Олімпійських ігор у Пекіні 5 лютого
Фінали :
- 09:45 – 10:35. Лижні гонки. Жінки, 7,5 км. + 7,5 км. Скіатлон.
- 10:30 – 11:51. Ковзанярський спорт. Жінки, 3000 м.
- 11:00 – 12:15. Біатлон. Змішана естафета (чоловік та жін.), 4х6 км
- 13:35 – 14:08. Стрибки з трампліна. Жінки. Індивідуальна першість. Звичайний трамплін.
- 14:40 – 14:55. Фрістайл. Чоловіки. Могул.
- 15:26 – 15:34. Шорт-трек. Змішана командна естафета.
Виступи українців:
- 07:15 – 08:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Нормальний трамплін. Пробний кваліфікаційний раунд (Євген Марусяк, Віталій Калініченко, Антон Корчук).
- 08:20 – 09:26. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Нормальний трамплін. Кваліфікаційний раунд (Євген Марусяк, Віталій Калініченко, Антон Корчук).
- 09:45 – 10:35. Лижні гонки. Жінки. 7,5 км + 7,5 км. Скіатлон (Марина Анцибор, Вікторія Олех, Юлія Кроль, Валентина Камінська, Дар’я Рубльова).
- 11:00 – 12:15. Біатлон. Змішана естафета Валя Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима, Дмитро Підручний).
- 13:10. Санний спорт. Чоловіки. 1-й заїзд (Антон Дукач, Андрій Мандзій).
- 14:50. Санний спорт. Чоловіки. 2-й заїзд (Антон Дукач, Андрій Мандзій).
Нагадаємо, букмекери та експерти не вірять в українських спортсменів та очікують, що збірна України залишиться без нагород на Олімпіаді-2022. На Іграх виступатимуть 45 українських атлетів.
Додамо, що Міністерство молоді та спорту України рекомендувало нашим спортсменам обмежити своє спілкування з росіянами на Олімпійських іграх. До речі, фігуристи проігнорували рекомендацію та охоче поспілкувалися з РосЗМІ.
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