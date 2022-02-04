Олимпиада в Пекине: расписание соревнований 1-го игрового дня

На зимних Играх будет жарко с первого дня.

В субботу, 5 февраля, на Олимпийских играх в Пекине, которые бойкотируют ряд стран, состоится первый медальный день. Будет разыграно 6 комплектов наград.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Кроме того, в квалификационных соревнованиях выступят ряд украинских спортсменов, а биатлонисты будут бороться за медали в смешанной эстафете.

Читайте также: Категория Спорт Олимпиада-2022: медальный зачет зимних Игр в Пекине Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Расписание соревнований Олимпийских игр в Пекине 5 февраля

Финалы:

09:45 – 10:35. Лыжные гонки. Женщины, 7,5 км + 7,5 км. Скиатлон.

10:30 – 11:51. Конькобежный спорт. Женщины, 3 000 м.

11:00 – 12:15. Биатлон. Смешанная эстафета (муж. и жен.), 4х6 км

13:35 – 14:08. Прыжки с трамплина. Женщины. Индивидуальное первенство. Обычный трамплин.

14:40 – 14:55. Фристайл. Мужчины. Могул.

15:26 – 15:34. Шорт-трек. Смешанная командная эстафета.

Выступления украинцев:

07:15 – 08:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Нормальный трамплин. Пробный квалификационный раунд (Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко, Антон Корчук).

08:20 – 09:26. Прыжки с трамплина. Мужчины. Нормальный трамплин. Квалификационный раунд (Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко, Антон Корчук).

09:45 – 10:35. Лыжные гонки. Женщины. 7,5км + 7,5км. Скиатлон (Марина Анцибор, Виктория Олех, Юлия Кроль, Валентина Каминская, Дарья Рублева).

11:00 – 12:15. Биатлон. Смешанная эстафета Валя Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима, Дмитрий Пидручный).

13:10. Санный спорт. Мужчины. 1-й заезд (Антон Дукач, Андрей Мандзий).

14:50. Санный спорт. Мужчины. 2-й заезд (Антон Дукач, Андрей Мандзий).

Напомним, букмекеры и эксперты не верят в украинских спортсменов и ожидают, что сборная Украины останется без наград на Олимпиаде-2022. На Играх выступят 45 украинских атлетов.

Добавим, что Министерство молодежи и спорта Украины рекомендовало нашим спортсменам ограничить свое общение с россиянами на Олимпийских играх. К слову, фигуристы проигнорировали рекомендацию и охотно пообщались с РосСМИ.