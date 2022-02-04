Украинские фигуристы охотно общались с российской прессой, а вот бывшая россиянка отказала РосСМИ

Не все фигуристы дали интервью россиянам.

Олимпийские игры в Пекине, на которых украинцам не дают шансов на медали, еще не началась, а провокации российских СМИ набирают оборотов. Украинский фигурист Максим Никитин пообщался с российскими журналистами на русском языке.

Об этом сообщает Матч ТВ.

Никитин, который выступает в танцевальном дуэте с Александрой Назаровой, заявил, что общается с российской прессой на русском языке, ведь он свободный человек и живет в свободной стране.

"Мы же свободные люди. Каждый – в свободной стране… Я надеюсь, что каждый. И может говорить на любом языке, на котором он хочет. В пандемию было много ограничений, но, как вы видите, я спокойно общаюсь с вами. Если люди ведут нормальный диалог… Адекватные вопросы – адекватные ответы", — заявил Никитин.

Кроме того, с россиянами о русском языке поговорили украинские фигуристы София Голиченко и Артем Даренский, которые соревнуются в соревнованиях спортивных пар.

"Мы можем разговаривать как на украинском, так и на английском, так и на русском, это наш выбор. Просто у нас очень тяжело получается говорить на украинском. И чтобы было понятнее, мы говорим на русском", – рассказал Артем.

"Нам никто ничего не запрещал. Это решение каждого спортсмена", – цитирует Голиченко Матч ТВ.

Примечательно, что 16-летняя фигуристка Анастасия Шаботова, которая в 2019 году сменила российское гражданство на украинское, отказала РосСМИ в комментарии. Анастасия на Олимпиаде в Пекине представит Украину в одиночном катании.

"Нет, извините", — цитирует Шаботову "СЭ".

Напомним, Министерство молодежи и спорта Украины рекомендовало украинским спортсменам на Олимпиаде не фотографироваться с россиянами с флагом. В РФ это вызвало истерику, а вот на родине поддержали такую идею. Позднее министр Вадим Гутцайт разъяснил данный "запрет".

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля. Букмекеры не верят в украинских атлетов.