Українські фігуристи охоче спілкувалися з російською пресою, а ось колишня росіянка відмовила РосЗМІ

Не всі фігуристи дали інтерв’ю росіянам.

Олімпійські ігри в Пекіні, на яких українцям не дають шансів на медалі, ще не розпочалася, а провокації російських ЗМІ набирають обертів. Український фігурист Максим Нікітін поспілкувався із російськими журналістами російською мовою.

Про це повідомляє Матч ТВ.

Нікітін, який виступає в танцювальному дуеті з Олександрою Назаровою, заявив, що спілкується з російською пресою російською мовою, адже він вільна людина і живе у вільній країні.

"Ми ж вільні люди. Кожен – у вільній країні... Я сподіваюся, що кожен. І може говорити будь-якою мовою, якою він хоче. У пандемію було багато обмежень, але, як ви бачите, я спокійно спілкуюся з вами. Якщо люди ведуть нормальний діалог... Адекватні питання – адекватні відповіді", — заявив Нікітін.

Крім того, з росіянами про російську мову поговорили українські фігуристи Софія Голіченко та Артем Даренський, які змагаються у змаганнях спортивних пар.

"Ми можемо розмовляти як українською, так і англійською, так і російською, це наш вибір. Просто у нас дуже важко виходить говорити українською. І щоб було зрозуміліше, ми говоримо російською", — розповів Артем.

"Нам ніхто нічого не забороняв. Це рішення кожного спортсмена", — цитує Голіченко Матч ТБ.

Примітно, що 16-річна фігуристка Анастасія Шаботова, яка у 2019 році змінила російське громадянство на українське, відмовила РосЗМІ у коментарі. Анастасія на Олімпіаді у Пекіні представить Україну в одиночному катанні.

"Ні, вибачте", — цитує Шаботову "СЕ".

Нагадаємо, Міністерство молоді та спорту України рекомендувало українським спортсменам на Олімпіаді не фотографуватися з росіянами із прапором. У РФ це викликало істерику, а ось на батьківщині підтримали таку ідею. Пізніше міністр Вадим Гутцайт роз’яснив цю "заборону".

Олімпійські ігри в Пекіні стартують 4 лютого. Букмекери не вірять в українських атлетів.