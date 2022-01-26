"Ніяких братань з росіянами": Маркевич виступив із різкою заявою

Відомий тренер не став відмовчуватися.

Колишній голова Комітету збірних УАФ, екстренер національної команди Mирон Mаркевич висловився щодо гучної заборони на фото з росіянами з прапором для українських спортсменів.

Своєю позицією щодо цього питання Мирон Богданович поділився з meta-ratings.com.ua.

Маркевич зазначив, що міністерству навіть не варто було нагадувати українським спортсменам-олімпійцям про подібні заборони, адже це очевидні речі. Фахівець не розуміє, як можна брататися з росіянами, коли РФ веде війну з твоєю країною, вбиває твоїх братів та сестер. Екстренер "Металіста" та "Дніпра" вважає дії Росії непробачними.

"Тут і коментувати особливо нічого і, за великим рахунком, не було потреби в таких вказівках. Кожен має бути патріотом своєї країни та чітко знати, де друг, а хто — ворог. Тому про якісь спільні фото, братання з росіянами може йтися, якщо це країна-агресор, яка вбиває твоїх братів і сестер, яка захопила твої землі. Таке не можна прощати. А найкращою відповіддю українських спортсменів на підступи ворога були б їхні перемоги на змаганнях найвищого рівня", — вважає Маркевич.

Додамо, що рекомендація міністерства по фото викликала істерику у росіян, зокрема журналіст Дмитро Губернієв образив українського міністра Вадима Гутцайта. До слова, перемог від українців на найближчій Олімпіаді очікувати не варто, вважають букмекери. Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись церемонію відкриття Ігор у Пекіні.