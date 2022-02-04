У РФ здивувалися, чому українці не аплодують росіянам на Олімпіаді

Українська делегація проігнорувала виступ російського атлета.

Збірна України єдина з усіх національних команд, представлених на командному турнірі з фігурного катання на Олімпійських іграх у Пекіні, не стала аплодувати після прокату російського фігуриста. Це сталося ще до офіційного відкриття Ігор.

Про це повідомляє російське видання "СЭ".

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За інформацією джерела, під час прокату російського фігуриста Марка Кондратюка на командному турнірі з фігурного катання збірна України єдиною не стала аплодувати спортсмену, при цьому решта збірних-учасниць поплескала росіянину.

Зазначимо, Кондратюк став третім за підсумками короткої програми, а збірна ОКР (олімпійського комітету Росії) посідає друге місце.

Зазначимо, що український фігурист Іван Шмуратко пропускав змагання через коронавірус. Збірна України достроково втратила шанси потрапити до довільної програми командних змагань. Українці посіли 9-е місце, а у довільній програмі виступатимуть 5 найкращих збірних.

У ритм-танці Олександра Назарова та Максим Нікітін показали дев’ятий результат. А в короткій програмі у пар Софія Голіченко та Артем Даренський також опинилися на 9-му місці. Додамо, що українські фігуристи не соромилися спілкуватися з російською пресою російською мовою після короткої програми, попри рекомендації Міністерства молоді та спорту України.