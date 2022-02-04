В РФ удивились, почему украинцы не аплодируют россиянам на Олимпиаде

Украинская делегация проигнорировала выступление российского атлета.

Сборная Украины единственная из всех национальных команд, представленных на командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине, не стала хлопать после проката российского фигуриста. Это произошло еще до официального открытия Игр.

Об этом сообщает российское издание "СЭ".

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По информации источника, во время проката российского фигуриста Марка Кондратюка на командном турнире по фигурном катанию сборная Украины единственной не стала аплодировать спортсмену, при этом остальные сборные-участницы похлопали россиянину.

Отметим, Кондратюк стал третьим по итогам короткой программы, а сборная ОКР (олимпийского комитета России) занимает второе место.

Отметим, украинский фигурист Иван Шмуратко пропускал соревнования из-за коронавируса. Сборная Украины досрочно потеряла шансы на попадание в произвольную программу командных соревнований. Украинцы заняли 9-е место, а в произвольной программе выступят 5 лучших сборных.

В ритм-танце Александра Назарова и Максим Никитин показали девятый результат. А в короткой программе у пар София Голиченко и Артем Даренский также оказались на 9-м месте. Добавим, что украинские фигуристы не стеснялись общаться с российской прессой на русском языке после короткой программы, несмотря на рекомендации Министерства молодежи и спорта Украины.