В РФ удивились, почему украинцы не аплодируют россиянам на Олимпиаде
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Украинская делегация проигнорировала выступление российского атлета.
Сборная Украины единственная из всех национальных команд, представленных на командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине, не стала хлопать после проката российского фигуриста. Это произошло еще до официального открытия Игр.
Об этом сообщает российское издание "СЭ".
По информации источника, во время проката российского фигуриста Марка Кондратюка на командном турнире по фигурном катанию сборная Украины единственной не стала аплодировать спортсмену, при этом остальные сборные-участницы похлопали россиянину.
Отметим, Кондратюк стал третьим по итогам короткой программы, а сборная ОКР (олимпийского комитета России) занимает второе место.
Отметим, украинский фигурист Иван Шмуратко пропускал соревнования из-за коронавируса. Сборная Украины досрочно потеряла шансы на попадание в произвольную программу командных соревнований. Украинцы заняли 9-е место, а в произвольной программе выступят 5 лучших сборных.
В ритм-танце Александра Назарова и Максим Никитин показали девятый результат. А в короткой программе у пар София Голиченко и Артем Даренский также оказались на 9-м месте. Добавим, что украинские фигуристы не стеснялись общаться с российской прессой на русском языке после короткой программы, несмотря на рекомендации Министерства молодежи и спорта Украины.
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