Олимпийские игры в Пекине: прямая трансляция 1-го игрового дня

Начинаются медальные старты.

В субботу, 5 февраля, на Олимпийских играх в Пекине, которые помпезно открыли 4 февраля, разыграют первые комплекты наград.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию соревновательного дня.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Медальные соревнования начнутся ближе к 10:00 (время киевское). В субботу разыграют 6 комплектов наград. За медали будут соревноваться лыжники, конькобежцы, биатлонисты, фристайлисты, прыгуны с трамплина и шорт-трекисты. Украина поборется за медали в смешанной эстафете, где нашу команду будут представлять Валя Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Посмотреть прямую видеотрансляцию соревнований можно на телеканале UA:Перший, а также на диджитал-платформе suspilne.media.

Расписание и результаты соревнований на Олимпийских играх в Пекине за 5 февраля (обновляется)

Медальные соревнования:

09:45 — Лыжные гонки. Женщины, 7,5 км + 7,5 км. Скиатлон.

10:30 — Конькобежный спорт. Женщины, 3 000 м.

11:00 — Биатлон. Смешанная эстафета (муж. и жен.), 4х6 км

13:35 — Прыжки с трамплина. Женщины. Индивидуальное первенство. Обычный трамплин.

14:40 – Фристайл. Мужчины. Могул.

15:26 – Шорт-трек. Смешанная командная эстафета.

Украинцы на Олимпиаде в Пекине:

07:15 — Прыжки с трамплина. Мужчины. Нормальный трамплин. Пробный квалификационный раунд (Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко, Антон Корчук).

08:20 — Прыжки с трамплина. Мужчины. Нормальный трамплин. Квалификационный раунд (Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко, Антон Корчук).

09:45 — Лыжные гонки. Женщины. 7,5км + 7,5км. Скиатлон (Марина Анцибор, Виктория Олех, Юлия Кроль, Валентина Каминская, Дарья Рублева).

11:00 — Биатлон. Смешанная эстафета Валя Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима, Дмитрий Пидручный).

13:10 — Санный спорт. Мужчины. 1-й заезд (Антон Дукач, Андрей Мандзий).

14:50 — Санный спорт. Мужчины. 2-й заезд (Антон Дукач, Андрей Мандзий).

Отметим, соревнования на Играх продлятся до 20 февраля. В день официального открытия Олимпиады-2022 вспыхнул скандал из-за конфликта российского комментатора с украинским журналистом. В РФ также заметили, что украинцы не аплодируют их спортсменам. А вот украинские фигуристы с радостью раздавали интервью российским СМИ.