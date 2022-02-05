Олімпіада в Пекіні: Україна повністю провалила першу гонку з біатлону (результати)

На Іграх стартували біатлоністи.

У суботу, 5 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні відбулися перші біатлонні перегони — змішана естафета. На жаль, українські спортсмени провалилися та опинилися у другому десятку.

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Збірна Норвегії виграла мікст, випередивши команди Франції та Олімпійського комітету Росії, які фінішували другими та третіми відповідно. Перемогу норвежцям наприкінці гонки приніс Йоганнес Бо, який не залишив шансів Кантену Фійону Майє та Едуарду Латипову.

Результати гонки (топ-7):

Результати змішаної естафети на Олімпіаді-2022

Збірна України посіла лише 13 місце. Вже після першого етапу "Жовто-сині" опинилися на останній позиції. Валя Семеренко у складних погодних умовах провалила стрільбу, а відіграти понад три хвилини на наступних етапах вже було практично неможливо.

Склад збірної України на змішану естафету: Валя Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.

Зазначимо, 5 лютого на Олімпіаді-2022 проходить перший день змагань, з результатами яких можна ознайомитися у нас на сайті.