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Біатлон на Олімпіаді у Пекіні: пряма трансляція змішаної естафети

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Біатлон на Олімпіаді у Пекіні Новина оновлена 05 лютого 2022, 11:09
Біатлон на Олімпіаді у Пекіні

Україна боротиметься за медалі.

У суботу, 5 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні, які помпезно відкрилися 4 лютого, стартують змагання з біатлону. Першою гонкою стане змішана естафета.

Телеграф проведе текстову онлайн-трансляцію міксту.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

На першій стрільбі лежачи Валя не впоралася з вітром… 2 штрафні кола… Лідирує Італія. Відставання України від Лізи Вітоцці становить понад хвилину.

Валя Семеренко представляє Україну на першому етапі. На першому кілометрі українка програє лідеру близько семи секунд.

Гонка почалась!

Змішана естафета розпочнеться об 11:00 за київським часом. Подивитися пряму відеотрансляцію гонки можна на діджитал-платформі suspilne.media.

Чотири роки біатлоністи готувалися до цих стартів. Перемоги на Кубках та Чемпіонатах світу, безумовно, важливі, проте олімпійська медаль посідає особливе місце для будь-якого спортсмена. Українці не блищали в поточному сезоні КМ і не є основними претендентами на нагороди, однак саме в естафетах (особливо у міксті) "Жовто-сині" можуть скласти конкуренцію лідерам. Склад збірної України: Валя Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.

Додамо, біатлон на Олімпійських іграх у Пекіні проходитиме практично щодня аж до 19 лютого. З розкладом трансляцій перегонів можна ознайомитись у нас на сайті.

5 лютого на Олімпіаді в Пекіні проходить перший день змагання, стежити за яким можна у нас на сайті.

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#Олімпіада 2022
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