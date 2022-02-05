Биатлон на Олимпиаде в Пекине: прямая трансляция смешанной эстафеты

Украина поборется за медали.

В субботу, 5 февраля, на Олимпийских играх в Пекине, которые помпезно открылись 4 февраля, стартуют соревнования по биатлону. Первой гонкой станет смешанная эстафета.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию микста.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Предпоследняя стрельба! Команда ОКР лидирует.

6-й стрельба: Француз Жаклен показал скорострельность, но не точность. Эмильен ушел на 2 штрафных круга. Лидером стала команда ОКР.

Промежуточные результаты смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине

5-й огневой рубеж: Эмильен Жаклен отстрелялся чисто! Италия и Швеция дышат в спину. Артем Прима с тремя дополнительными патронами вышел со стрельбища 15-м, 3 минуты и 15 секунд до лидера.

Французы взяли лидерство по итогам экватора гонки:

4-я стрельба. Мажут все, а итальянцы уходят в отрыв. Безумная гонка. Франция и Швеция врываются в тройку лучших.

Даже на фото видно, что биатлонистам сегодня ой как непросто.

После 3-й стрельбы итальянка Доротея Вирер захватила лидерство, Норвегия — вторая, Беларусь — третья. Джима сократила отставание до 3 минут и 1 секунды.

Катастрофа уже после первого этапа. Джима с последнего, 20-го места, начала второй этап — отставание больше трех минут…

На "стойке" Семеренко ушла на один штрафной круг, отставание от итальянцев — больше двух минут.

На первой стрельбе лежа Валя не справилась с ветром… 2 штрафных круга… Лидирует Италия. Отставание Украины от Лизы Витоцци составляет больше минуты.

Валя Семеренко представляет Украину на первом этапе. На первом километре украинка проигрывает первому месту около семи секунд.

Гонка началась!

Смешанная эстафета начнется в 11:00 по киевскому времени. Посмотреть прямую видеотрансляцию гонки можно на диджитал-платформе suspilne.media.

Четыре года биатлонисты готовились к данным стартам. Победы на Кубках и Чемпионатах мира, безусловно, важны, однако олимпийская медаль занимает особое место для любого спортсмена. Украинцы не блистали в текущем сезоне КМ и не являются основными претендентами на награды, однако именно в эстафетах (особенно в миксте) "Желто-синие" могут составить конкуренцию фаворитам. Состав сборной Украины: Валя Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Добавим, биатлон на Олимпийских играх в Пекине будет проходить практически ежедневно вплоть до 19 февраля. С расписанием трансляций гонок можно ознакомиться у нас на сайте.

5 февраля на Олимпиаде в Пекине проходит первый соревновательный день, следить за которым можно у нас на сайте.