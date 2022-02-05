Олимпиада в Пекине: Украина полностью провалила первую гонку по биатлону (результаты)

На Играх стартовали биатлонисты.

В субботу, 5 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине состоялась первая биатлонная гонка — смешанная эстафета. К сожалению, украинские спортсмены провалились и оказались во втором десятке.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Сборная Норвегии выиграла микст, опередив команды Франции и Олимпийского комитета России, которые финишировали вторыми и третьими соответственно. Победу норвежцам в самой концовке гонки принес Йоханнес Бе, не оставивший шансов Кантену Фийону Майе и Эдуарду Латыпову.

Результаты гонки (топ-7):

Результаты смешанной эстафеты на Олимпиаде-2022

Сборная Украины заняла лишь 13-е место. Уже после первого этапа "Желто-синие" оказались на последней позиции. Валя Семеренко в сложных погодных условиях провалила стрельбу, а отыграть более трех минут на следующих этапах уже было практически невозможно.

Состав сборной Украины на смешанную эстафету: Валя Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Отметим, 5 февраля на Олимпиаде-2022 проходит первый соревновательный день, с результатами которого можно ознакомиться у нас на сайте.