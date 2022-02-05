"Які ж мерз*тники": українка розкрила підлу брехню росіян на Олімпіаді

На Іграх стався черговий скандал.

Тренер української спортивної пари Софія Голіченко/Артем Даренський Лілія Батутіна заявила про брехню російських ЗМІ, які нібито взяли інтерв’ю в українських фігуристів на зимовій Олімпіаді в Пекіні.

Відповідну заяву тренер розмістила на своїй сторінці у Facebook.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Російський Матч ТВ опублікував нібито коментар фігуристів Даренського та Галиченко, в якому українці пояснюють, чому спілкуються російською мовою. Батутіна заявила, що інтерв’ю фігуристи росіянам не давали. Крім того, Лілія зазначила, що її підопічні давали коментар українському журналісту, а представник російської преси вліз у розмову лише з провокаційними питаннями.

"Які ж мерз*тники і…. фу…. Мої спортсмени не давали жодного інтерв’ю! Тільки нашому журналісту, який був в українській формі, та спілкувався з ними українською мовою! А на запитання з боку російського журналіста, який вліз у розмову: "Чи спілкуєтеся ви з командою ОКР (Олімпійського комітету Росії)?". вони відповіли: "Ми намагаємося не спілкуватися зараз з жодними командами у зв’язку з загостренням ситуації з коронавірусом". Це все що потрібно знати про підлість російських ЗМІ. Гидко. Як можна так з дітьми? Г*внюки…", — написала Батутіна.

Батутіна звинуватила РосЗМІ у брехні після інтерв’ю Голіченко та Даренського

Зазначимо, за підсумками короткої програми у командній першості український дует показав 9-й результат, а збірна України припинила боротьбу за медалі.

Додамо, що російські ЗМІ побачили підлість з боку американського фігуриста на розминці. Крім того, у Росії зауважили, що українська делегація не аплодує їх спортсменам. На Іграх також відбулася перша сутичка між представниками України та РФ.

5 лютого на Олімпіаді проходить перший день змагань. Стежте за результатами українців і не тільки у нас на сайті.