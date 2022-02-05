У Росії побачили підлість з боку американця на Олімпіаді в Пекіні (відео)

Невелике зіткнення на розминці було розцінено як тактичний хід.

Старт командного турніру з фігурного катання запам’ятався не лише скандалом із оплесками, а й зіткненням головних фаворитів – американців та росіян.

Російські фігуристи Вікторія Синіцина та Микита Кацалапов у коментарі для sport24 розповіли про інцидент на розминці.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Російський танцювальний дует перед ритм-танцем під час розминки зіткнувся з американською парою Медісон Хаббелл/Закарі Донох’ю. В результаті Синіцин отримала удар по голові. Кацалапов зазначив, що вступив у суперечку з американцем після інциденту, проте не пам’ятає, що йому говорив. Крім того, росіянин вважає, що представники США могли уникнути зіткнення, адже бачили напрямок руху представників Олімпійського комітету Росії (ОКР).

"Це етика на льоду. Ми перші почали свою зв’язку робити, і вони заїжджають. Хоча бачили нас", — розповів Кацалапов.

Відео інциденту:

Примітно, що російське видання "Чемпіонат" опублікувало матеріал на цю тему з кричущим заголовком, заявивши про підлий непомітний удар з боку американця.

Додамо, що російська пара посіла друге місце у ритм-танці, поступившись американцям. Збірна РФ йде на другому місці після короткої програми у командному турнірі, представники США – перші. Зазначимо, збірна України розташувалася на 9-му місці та на медалі не претендує.

Нагадаємо, українські фігуристи охоче дали інтерв’ю російським ЗМІ російською мовою після короткої програми.