В России усмотрели подлость со стороны американца на Олимпиаде в Пекине (видео)

Небольшое столкновение на разминке расценили как тактический ход.

Старт командного турнира по фигурному катанию запомнился не только скандалом с аплодисментами, а и столкновением главных фаворитов — американцев и россиян.

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов в комментарии для sport24 рассказали о происшествии на разминке.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Российский танцевальный дуэт перед ритм-танцем во время разминки столкнулся с американской парой Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью. В результате Синицина получила удар по голове. Кацалапов отметил, что вступил в перепалку с американцем после инцидента, однако не помнит, что ему говорил. Кроме того, россиянин считает, что представители США могли избежать столкновения, ведь видели направление движения представителей Олимпийского комитета России (ОКР).

"Это этика на льду. Мы первые начали свою связку делать, и они заезжают. Хотя видели нас", — рассказал Кацалапов.

Видео инцидента:

Примечательно, что российское издание "Чемпионат", опубликовало материал на эту тему с кричащим заголовком, заявив о подлом незаметном ударе со стороны американца.

Добавим, что российская пара заняла второе место в ритм-танце, уступив американцам. Сборная РФ идет на втором месте после короткой программы в командном турнире, представители США — первые. Отметим, сборная Украины расположилась на 9-м месте и на медали не претендует.

Напомним, украинские фигуристы охотно дали интервью российским СМИ на русском языке после короткой программы.