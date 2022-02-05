"Какие же мра*и": украинка раскрыла подлую ложь россиян на Олимпиаде

На Играх произошел очередной скандал.

Тренер украинской спортивной пары София Голиченко/Артем Даренский Лилия Батутина заявила о лжи российских СМИ, которые якобы взяли интервью у украинских фигуристов на зимней Олимпиаде в Пекине.

Соответсвующее заявление тренер разместила на своей страничке в Facebook.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Российский Матч ТВ опубликовал якобы комментарий фигуристов Даренского и Галиченко, в котором украинцы объясняют, почему общаются по-русски. Батутина заявила, что интервью фигуристы россиянам не давали. Кроме того, Лилия отметила, что ее подопечные давали комментарий украинскому журналисту, а представитель российской прессы влез в разговор только с провокационными вопросами.

"Какие же мра…и …. фу …. Мои спортсмены не давали ни какого интервью! Только нашему журналисту, который был в украинской форме, и общался с ними на украинском языке! А на вопрос со стороны русского журналиста, который влез в разговор: "Общаетесь ли вы с командой ОКР?". Ребята ответили: "Мы стараемся не общаться сейчас ни с какими командами, в связи с обострением ситуации с коронавирусом". Это все что нужно знать о подлости русских СМИ. Тошно, противно. Как можно так с детьми? Г*внюки…", – написала Батутина.

Батутина обвинила РосСМИ во лжи после интервью Голиченко и Даренского

Отметим, по итогам короткой программы в командном первенстве украинский дуэт показал 9-й результат, а сборная Украины прекратила борьбу за медали.

Добавим, что российские СМИ усмотрели подлость со стороны американского фигуриста на разминке. Кроме того, в России заметили, что украинская делегация не аплодирует их спортсменам. На Играх также произошла первая стычка между представителями Украины и РФ.

5 февраля на Олимпиаде проходит первый соревновательный день. Следите за результатами украинцев и не только у нас на сайте.