Провал біатлоністів та нестримна Норвегія: підсумки 1-го дня Олімпіади у Пекіні

Перший день Ігор не приніс українцям медалей.

У суботу, 5 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбувся перший змагальний день, за підсумками якого в лідери загального заліку вибилися головні фаворити.

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2022.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

У перший день змагань в Китаї було розіграно 6 комплектів медалей. Норвежка Терезе Йохауг стала першою чемпіонкою Олімпіади-2022, здобувши перемогу у скіатлоні. Нідерландська ковзанярка Ірені Схаутен виграла золоту медаль на дистанції 3000 м. Збірна Норвегії з біатлону вирвала перемогу у неймовірній змішаній естафеті, а ось українські біатлоністи підвели. Словенка Урша Багатай завоювала "золото" у стрибках на лижах із трампліна. Шведський фрістайліст Вальтер Вальберг став найкращим у змаганнях з могулу, а збірна Китаю з шорт-треку перемогла у змішаній естафеті. До речі, господарі Олімпіади виграли медаль завдяки суддівському рішенню. Китайці пробилися до фіналу після дискваліфікації збірних США та ОКР (Олімпійського комітету Росії).

Медальний залік за підсумками 1-го дня змагання на Олімпіаді-2022:

Медальний залік за підсумками 1-го змагального дня на Олімпіаді-2022

Українці в інших видів спорту не вразили. Лижниці у скіатлоні опинилися далеко від п’єдесталу, а Вікторія Олех завершила змагання у крові. Саночники Антон Дукач та Андрій Мандзій невдало виконали перші спроби та завершили змагання у третьому десятку після двох спусків. Мандзій взагалі випав із саней при першій спробі.

"Телеграф" стежив за 1-м ігровим днем на Олімпійських іграх у Пекіні, який приніс черговий скандал. Тренер українських фігуристів звинуватив РосЗМІ у брехні.