Укр

Провал биатлонистов и неудержимая Норвегия: итоги 1-го дня Олимпиады в Пекине

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Зимняя Олимпиада-2022 Новость обновлена 05 февраля 2022, 17:40
Зимняя Олимпиада-2022

Первый день Игр не принес украинцам медалей.

В субботу, 5 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоялся первый соревновательный день, по итогам которого в лидеры общего зачета выбились главные фавориты.

Об этом сообщает официальный сайт Олимппиады-2022.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

В первый соревновательный день в Китае было разыграно 6 комплектов медалей. Норвежка Терезе Йохауг стала первой чемпионкой Олимпиады-2022, добыв победу в скиатлоне. Нидерландская конькобежка Ирене Схаутен выиграла золотую медаль на дистанции 3000 м. Сборная Норвегии по биатлону вырвала победу в невероятной смешанной эстафете, а вот украинские биатлонисты подвели. Словенка Урша Богатай завоевала "золото" в прыжках на лыжах с трамплина. Шведский фристайлист Вальтер Вальберг стал лучшем в соревнованиях по могулу, а сборная Китая по шорт-треку победила в смешанной эстафете. К слову, хозяева Олимпиады выиграли медаль благодаря судейскому решению. Китайцы пробились в финал после дисквалификации сборных США и ОКР (Олимпийского комитета России).

Медальный зачет по итогам 1-го соревновательного дня на Олимпиаде-2022:

Медальный зачет по итогам 1-го соревновательного дня на Олимпиаде-2022:
Медальный зачет по итогам 1-го соревновательного дня на Олимпиаде-2022:

Украинцы в других видах спорта не впечатлили. Лыжницы в скиатлоне оказались далеко от пьедестала, а Виктория Олех завершила соревнования в крови. Саночники Антон Дукач и Андрей Мандзий неудачно исполнили первые попытки и завершили соревнования в третьем десятке после двух спусков. Мандзий и вовсе выпал из саней во время первой попытки.

"Телеграф" следил за 1-м игровым днем на Олимпийских играх в Пекине, который принес очередной скандал. Тренер украинских фигуристов обвинила РосСМИ во лжи.

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