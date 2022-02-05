Олімпіада в Пекіні: онлайн-трансляція 2-го ігрового дня
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 28
Українці на медалі не претендують.
У неділю, 6 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні, де пролунав гучний скандал, пов’язаний з українськими фігуристами, відбудеться другий ігровий день, у рамках якого атлети зі всього світу розіграють 7 комплектів нагород.
"Телеграф" проведе текстову трансляцію змагального дня.
ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК
Розклад і результати змагань на Олімпійських іграх у Пекіні 6 лютого (оновлюється)
Медальні змагання:
- 04:24 — Сноуборд. Жінки. Сноуборд-Слоупстайл.
- 05:00 – Гірські лижі. Чоловіки. Швидкісний спуск.
- 09:00 – Лижні перегони. Чоловіки, 15 км. + 15 км. Скіатлон.
- 10:30 — Ковзанярський спорт. Чоловіки. 5000 м.
- 14:00 — Стрибки з трампліна. Чоловіки. Індивідуальна першість. Звичайний трамплін.
- 14:40 – Фрістайл. Жінки. Могул.
- 15:15 – Санний спорт. Чоловіки-одиночники.
Українці на Олімпіаді в Пекіна:
- 02:00. Санний спорт. Жінки. 5-й тренувальний заїзд (Олена Стецьків, Юліанна Туницька).
- 03:30. Фігурне катання. Командні змагання. Жінки. Коротка програма (Анастасія Шаботова).
- 03:45. Санний спорт. Жінки. 6-й тренувальний заїзд (Олена Стецьків, Юліанна Туницька).
- 05:00. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Швидкісний узвіз (Іван Ковбаснюк).
- 09:00. Лижні гонки. Чоловіки. 15км + 15км. Скіатлон (Руслан Перехода, Олексій Красовський).
- 09:06. Санний спорт. Двійки. 1-й тренувальний заїзд (Ігор Стахів/Андрій Лисецький).
- 09:30. Лижне двоборство. Простий трамплін/10км. 1-е офіційне тренування (Дмитро Мазурчук).
- 10:24. Санний спорт. Двійки. 2-й тренувальний заїзд (Ігор Стахів/Андрій Лисецький).
- 12:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Індивідуальна першість. Звичайний трамплін. Пробний змагальний раунд (Євген Марусяк).
- 13.00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Індивідуальна першість. Звичайний трамплін. 1-й раунд (Євген Марусяк).
- 13:30. Санний спорт. Чоловіки. 3-й заїзд (Антон Дукач, Андрій Мандзій).
- 14.00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Індивідуальна першість. Звичайний трамплін. Фінальний раунд (Євген Марусяк, якщо кваліфікується).
- 15:15. Санний спорт. Чоловіки. 4-й заїзд (Антон Дукач, Андрій Мандзій – якщо пройдуть кваліфікацію).
Нагадаємо, 5 лютого українці не зуміли навіть наблизитися до подіуму, а у біатлоні "Жовто-сині" провалили змішану естафету. Емоційним виявився фініш української лижниці у скіатлоні. Спортсменка завершувала гонку в крові. До речі, норвежці виграли дві золоті медалі та лідирують у загальному заліку.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-