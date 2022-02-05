Укр

Олимпиада в Пекине: онлайн-трансляция 2-го игрового дня

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
24
Олимпийские игры в Пекине Новость обновлена 05 февраля 2022, 23:30
Олимпийские игры в Пекине

Украинцы на медали не претендуют.

В воскресенье, 6 февраля, на Олимпийских играх в Пекине, где прогремел громкий скандал, связанный с украинскими фигуристами, состоится второй игровой день, в рамках которого атлеты со всего мира разыграют 7 комплектов наград.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию соревновательного дня.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Расписание и результаты соревнований на Олимпийских играх в Пекине 6 февраля (обновляется)

Медальные соревнования:

  • 04:24 — Сноуборд. Женщины. Сноуборд-слоупстайл.
  • 05:00 – Горные лыжи. Мужчины. Скоростной спуск.
  • 09:00 – Лыжные гонки. Мужчины, 15 км + 15 км. Скиатлон.
  • 10:30 – Конькобежный спорт. Мужчины. 5 000 м.
  • 14:00 — Прыжки с трамплина. Мужчины. Индивидуальное первенство. Обычный трамплин.
  • 14:40 – Фристайл. Женщины. Могул.
  • 15:15 – Санный спорт. Мужчины-одиночники.

Украинцы на Олимпиаде в Пекине:

  • 02:00. Санный спорт. Женщины. 5-й тренировочный заезд (Елена Стецкив, Юлианна Туницкая).
  • 03:30. Фигурное катание. Командные соревнования. Женщины. Короткая программа (Анастасия Шаботова).
  • 03:45. Санный спорт. Женщины. 6-й тренировочный заезд (Елена Стецкив, Юлианна Туницкая).
  • 05:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск (Иван Ковбаснюк).
  • 09:00. Лыжные гонки. Мужчины. 15км + 15км. Скиатлон (Руслан Перехода, Алексей Красовский).
  • 09:06. Санный спорт. Двойки. 1-й тренировочный заезд (Игорь Стахив/Андрей Лисецкий).
  • 09:30. Лыжное двоеборье. Обычный трамплин/10км. 1-я официальная тренировка (Дмитрий Мазурчук).
  • 10:24. Санный спорт. Двойки. 2-й тренировочный заезд (Игорь Стахив/Андрей Лисецкий).
  • 12:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Индивидуальное первенство. Обычный трамплин. Пробный соревновательный раунд (Евгений Марусяк).
  • 13:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Индивидуальное первенство. Обычный трамплин. 1-й раунд (Евгений Марусяк).
  • 13:30. Санный спорт. Мужчины. 3-й заезд (Антон Дукач, Андрей Мандзий).
  • 14:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Индивидуальное первенство. Обычный трамплин. Финальный раунд (Евгений Марусяк, если квалифицируется).
  • 15:15. Санный спорт. Мужчины. 4-й заезд (Антон Дукач, Андрей Мандзий – если пройдут квалификацию).

Напомним, 5 февраля украинцы не сумели даже приблизиться к подиуму, а в биатлоне "Желто-синие" провалили смешанную эстафету. Эмоциональной оказался финиш украинской лыжницы в скиатлоне. Спортсменка завершала гонку в крови. К слову, норвежцы выиграли две золотые медали и лидируют в общем зачете.

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