"Мерзость и позорище": в России бесятся, что украинцы не аплодировали стоя российской фигуристке

Украинцы проигнорировали выступление россиянки.

В России призвали "забыть украинцев", которые не стали аплодировать стоя российской спортсменке на Олимпийских играх в Пекине.

С таким заявлением в интервью изданию "Чемпионат" выступила трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 запомнился очередным скандалом. Еще в первый соревновательный день в этой дисциплине украинцы не аплодировали россиянам, а 6 февраля делегация "Желто-синих" вновь не стала хлопать после выступления россиянки Камилы Валиевой, что вызвало истерику в соседней стране.

"Даже не хочу обсуждать эту тему. Зачем мы это сами все разогреваем? Не рассказываете о том, что вся американская команда стоя приветствовала выступление Камилы. А этих — забудьте. Не делайте им лишнюю рекламу", — заявила Роднина.

Российский комментатор ДмитрийГуберниев назвал представителей Украины "обиженными жизнью".

"Впечатления сильнейшие! За страну кататься это особая стать. Одиночники сделали максимум. Все рукоплескали стоя Валиевой, кроме некоторых обиженных жизнью", — цитирует Губерниева "Чемпионат".

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин назвал позорищем поведение украинской делегации.

"Мы всегда говорили, что политика должна быть вне спорта, но, к сожалению, мы не перестаем наблюдать подобные вещи. Сегодня я видел удивительную реакцию украинцев на шикарный прокат Валиевой вживую. Они единственные, кто не поаплодировал стоя нашей замечательной фигуристке. Мне было очень печально на это смотреть. Это самая настоящая мерзость и позорище!" — цитирует Ягудина "СЭ".

Чемпионка мира по фигурном катанию Мария Бутырская призвала не обращать внимание на Украину.

"Если человек классно катается, то народ всегда поддерживал. Неважно, из какой страны был спортсмен. И американцы русских поддерживали. Нам просто надо быть выше этого и не обращать внимания. Тем более, на Украину", — цитирует Бутырскую "СЭ".

Напомним, Дмитрий Губерниев стал участником первого конфликта между украинцем и россиянином на Играх в Пекине. Россиянина позже обвинили в провокации, а он в ответ лишь оскорбил украинского коллегу.

В воскресенье, 6 февраля, на Олимпиаде-2022 проходит второй соревновательный день. Украинские лыжники не сумели добраться до финиша в скиатлоне.