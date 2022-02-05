Российский комментатор Губерниев "наехал" на украинца на Олимпиаде: Глывинский объяснил, что произошло

Названа причина конфликта российского комментатора с украинским журналистом на Олимпиаде.

Президент ассоциации спортивных журналистов Александр Глывинский прокомментировал конфликт между российским комментатором Дмитрием Губерниевым и украинским журналистом Ли Рини.

Свой комментарий он обнародовал в соцсети Фейсбук.

"В том, что это провокация сомнений никаких нет, поскольку заметно, что коллеги известного своими откровенными оскорбительными высказываниями в эфире и вне его Губерниева, снимали ситуацию на видео заранее", — написал он.

Он отметил, что Рини не стал отвечать на оскорбления россиянина, но призвал представителей НОК Украины обратить внимание на этот случай. Также он отметил, что сообщит о случае в Международную ассоциацию спортивной прессы.

Глывинский также объяснил контекст ситуации и рассказал, что ей предшествовало.

По его словам, после выступления украинских фигуристов Софии Голиченко и Артема Даренского на Олимпиаде им начали задавать вопросы российские журналисты, которые задали провокационные вопросы о том, запрещают ли спортсменам из Украины говорить с россиянами и общаться на русском языке.

Оказавшийся неподалеку Рини уточнил у российского журналиста, не стоит ли в микс-зоне говорить о фигурном катании, что видимо и не понравилось россиянам.

"Журналистская этика на спортивных событиях – вещь известная. Или нам сейчас в ответ засыпать российских атлетов вопросами о допинге и военной агрессии России?", — написал Глывинский.

Тогда ситуация решилась без скандала, однако скорее всего и стала причиной такого поведения Губерниева.

Как сообщалось ранее, сам российский комментатор после инцидента высказался, что якобы это было "провокацией" от украинского журналиста.

"Естественно, я сказал что-то матерное: "У тебя такое имя странное, меня вот Дима зовут, а фамилия твоя получается какая-то вообще муд*цкая". Вот и все", — отметил он.

Напомним, Губерниев не впервые позволяет себе резкие публичные высказывания. Например, ранее он оскорбил министра Молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта из-за слов о том, что россияне могут начать провоцировать украинских спортсменов.