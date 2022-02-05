Російський коментатор Губернієв "наїхав" на українця на Олімпіаді: Гливинський пояснив, що сталося

Названо причину конфлікту російського коментатора з українським журналістом на Олімпіаді.

Президент асоціації спортивних журналістів Олександр Гливинський прокоментував конфлікт між російським коментатором Дмитром Губернієвим та українським журналістом Лі Ріні.

Свій коментар він оприлюднив у соцмережі Фейсбук.

"У тому, що це провокація сумнівів жодних немає, оскільки помітно, що колеги відомого своїми відвертими образливими висловлюваннями в ефірі та поза ним Губернієва, знімали ситуацію на відео заздалегідь", — написав він.

Він зазначив, що Ріні не став відповідати на образи росіянина, а також закликав представників НОК України звернути увагу на цей випадок. Також він зазначив, що повідомить про це у Міжнародну асоціацію спортивної преси.

Гливинський також пояснив контекст ситуації та розповів, що їй передувало.

За його словами, після виступу українських фігуристів Софії Голіченко та Артема Даренського на Олімпіаді з ними поговорили російські журналісти, які поставили провокаційні питання про те, чи забороняють спортсменам з України говорити з росіянами та спілкуватися російською мовою.

Рині, який виявився неподалік, уточнив у російського журналіста, чи не варто в мікс-зоні говорити про фігурне катання, що, мабуть, і не сподобалося росіянам.

"Журналістська етика на спортивних подіях – річ відома. Чи нам зараз у відповідь засипати російських атлетів питаннями про допінг та військову агресію Росії?", — написав Гливинський.

Тоді ситуація вирішилася без скандалу, проте, швидше за все, і стала причиною такої поведінки Губернієва.

Як повідомлялося раніше, сам російський коментатор після інциденту висловився, що нібито це була "провокація" від українського журналіста.

"Звичайно, я сказав щось матюк: "У тебе таке ім’я дивне, мене ось Діма звуть, а прізвище твоє виходить якесь взагалі м*дське". Ось і все", — зазначив він.

Нагадаємо, Губернієв не вперше дозволяє собі різкі публічні висловлювання. Наприклад, раніше він образив міністра Молоді та спорту України Вадима Гутцайта через слова про те, що росіяни можуть почати провокувати українських спортсменів.