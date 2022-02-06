"Д*билы": Губерниев продолжает истерить после стычки с украинцем на Олимпиаде

Россиянин настаивает на своем.

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев довольно резко отреагировал на слова Александра Глывинского, который обвинил россиянина в провокации на Олимпийских играх в Пекине.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Соответствующий комментарий Губерниева доступен на сайте "Чемпионат".

Губерниев продолжает настаивать на том, что его конфликт с украинцем произошел на бытовом уровне — из-за задетой перегородки, при этом Дмитрий вновь сделал выпад в сторону министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, заявив, что руководство министерства вредит украинскому спорту.

"Я случайно задел перегородку, после чего на меня начали орать матом. Пусть они не рассказывают. Этот председатель хочет меня, что ли? Что он так следит за мной, раз говорит, что я не в первый раз этику нарушаю? Д*билы. Они вообще главные вредители украинского спорта. Они — это руководители министерства и вот этот председатель ассоциации журналистов Украины. На видео все отчетливо видно. Пусть не рассказывают сказки", — рассказал Губерниев.

Видео стычки Губерниева с представителем Украины:

Напомним, Губерниев еще до старта Олимпиады оскорбил Гутцайта из-за рекомендаций Министерства молодежи и спорта Украины по поводу фото с россиянами на Играх.

На Играх 6 февраля проходит 2-й соревновательный день.