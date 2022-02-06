"Д*біли": Губернієв продовжує істерити після сутички з українцем на Олімпіаді

Росіянин наполягає на своєму.

Відомий російський коментатор Дмитро Губернієв досить різко відреагував на слова Олександра Гливинського, який звинуватив росіянина у провокації на Олімпійських іграх у Пекіні.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Відповідний коментар Губернієва доступний на сайті "Чемпіонат".

Губернієв продовжує наполягати на тому, що його конфлікт із українцем стався на побутовому рівні — через зачеплену перегородку, при цьому Дмитро знову зробив випад у бік міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта, заявивши, що керівництво міністерства шкодить українському спорту.

"Я випадково зачепив перегородку, після чого на мене почали кричати матом. Нехай вони не розповідають. Цей голова хоче мене, чи що? Що він так стежить за мною, раз каже, що я не вперше етику порушую? Д*біли." Вони взагалі головні шкідники українського спорту. Вони — це керівники міністерства і ось цей голова асоціації журналістів України. На відео все виразно видно. Нехай не розповідають казки", — розповів Губернієв.

Відео сутички Губернієва з представником України:

Нагадаємо, Губернієв ще до старту Олімпіади образив Гутцайта через рекомендації Міністерства молоді та спорту України з приводу фото з росіянами на Іграх.

На Іграх 6 лютого проходить 2-й змагальний день.