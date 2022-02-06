"Гидота і ганьба": у Росії бісяться, що українці не аплодували стоячи російській фігуристці
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Українці проігнорували виступ росіянки.
У Росії закликали "забути українців", які не стали аплодувати стоячи російській спортсменці на Олімпійських іграх у Пекіні.
Із такою заявою в інтерв’ю виданню "Чемпіонат" виступила триразова олімпійська чемпіонка у парному катанні Ірина Родніна.
ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК
Командний турнір із фігурного катання на Олімпіаді-2022 запам’ятався черговим скандалом. Ще в перший день змагань у цій дисципліні українці не аплодували росіянам, а 6 лютого делегація "Жовто-синіх" знову не стала плескати після виступу росіянки Камілі Валієвої, що викликало істерику в сусідній країні.
"Навіть не хочу обговорювати цю тему. Навіщо ми це самі все розігріваємо? Не розповідаєте про те, що вся американська команда стоячи вітала виступ Каміли. А цих забудьте. Не робіть їм зайву рекламу", — заявила Родніна.
Російський коментатор Дмитро Губернієв назвав представників України "скривдженими життям".
"Враження найсильніші! За країну кататися це особливий момент. Одиночники зробили максимум. Усі аплодували стоячи Валієвої, крім деяких скривджених життям", — цитує Губернієва "Чемпіонат".
Олімпійський чемпіон 2002 року з фігурного катання Олексій Ягудін назвав ганьбою поведінку української делегації.
"Ми завжди говорили, що політика має бути поза спортом, але, на жаль, ми не перестаємо спостерігати подібні речі. Сьогодні я бачив дивовижну реакцію українців на шикарний прокат Валієвої наживо. Вони єдині, хто не поаплодував стоячи нашій чудовій фігуристці. Мені було дуже сумно на це дивитися. Це справжнісінька гидота і ганьба!" — цитує Ягудіна "СЕ".
Чемпіонка світу з фігурного катання Марія Бутирська закликала не зважати на Україну.
"Якщо людина класно катається, то народ завжди підтримував. Неважливо, з якої країни був спортсмен. І американці російських підтримували. Нам просто треба бути вищим за це і не звертати уваги. Тим більше на Україну", — цитує Бутирську "СЕ".
Нагадаємо, Дмитро Губернієв став учасником першого конфлікту між українцем та росіянином на Іграх у Пекіні. Росіянина пізніше звинуватили у провокації, а він у відповідь лише образив українського колегу.
У неділю, 6 лютого, на Олімпіаді-2022 відбувається другий змагальний день. Українські лижники не зуміли дістатися фінішу у скіатлоні.
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