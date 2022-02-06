"Гидота і ганьба": у Росії бісяться, що українці не аплодували стоячи російській фігуристці

Українці проігнорували виступ росіянки.

У Росії закликали "забути українців", які не стали аплодувати стоячи російській спортсменці на Олімпійських іграх у Пекіні.

Із такою заявою в інтерв’ю виданню "Чемпіонат" виступила триразова олімпійська чемпіонка у парному катанні Ірина Родніна.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Командний турнір із фігурного катання на Олімпіаді-2022 запам’ятався черговим скандалом. Ще в перший день змагань у цій дисципліні українці не аплодували росіянам, а 6 лютого делегація "Жовто-синіх" знову не стала плескати після виступу росіянки Камілі Валієвої, що викликало істерику в сусідній країні.

"Навіть не хочу обговорювати цю тему. Навіщо ми це самі все розігріваємо? Не розповідаєте про те, що вся американська команда стоячи вітала виступ Каміли. А цих забудьте. Не робіть їм зайву рекламу", — заявила Родніна.

Російський коментатор Дмитро Губернієв назвав представників України "скривдженими життям".

"Враження найсильніші! За країну кататися це особливий момент. Одиночники зробили максимум. Усі аплодували стоячи Валієвої, крім деяких скривджених життям", — цитує Губернієва "Чемпіонат".

Олімпійський чемпіон 2002 року з фігурного катання Олексій Ягудін назвав ганьбою поведінку української делегації.

"Ми завжди говорили, що політика має бути поза спортом, але, на жаль, ми не перестаємо спостерігати подібні речі. Сьогодні я бачив дивовижну реакцію українців на шикарний прокат Валієвої наживо. Вони єдині, хто не поаплодував стоячи нашій чудовій фігуристці. Мені було дуже сумно на це дивитися. Це справжнісінька гидота і ганьба!" — цитує Ягудіна "СЕ".

Чемпіонка світу з фігурного катання Марія Бутирська закликала не зважати на Україну.

"Якщо людина класно катається, то народ завжди підтримував. Неважливо, з якої країни був спортсмен. І американці російських підтримували. Нам просто треба бути вищим за це і не звертати уваги. Тим більше на Україну", — цитує Бутирську "СЕ".

Нагадаємо, Дмитро Губернієв став учасником першого конфлікту між українцем та росіянином на Іграх у Пекіні. Росіянина пізніше звинуватили у провокації, а він у відповідь лише образив українського колегу.

У неділю, 6 лютого, на Олімпіаді-2022 відбувається другий змагальний день. Українські лижники не зуміли дістатися фінішу у скіатлоні.