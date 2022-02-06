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Росіянин зламав п’єдестал на Олімпіаді у Пекіні (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олександр Большунов Новина оновлена 06 лютого 2022, 12:11
Олександр Большунов

Конфуз відбувся на нагородженні.

Представник Олімпійського комітету Росії (ОКР) Олександр Большунов так зрадів перемозі у скіатлоні на Олімпійських іграх у Пекіні, що пошкодив п’єдестал.

Відповідний момент потрапив у трансляцію церемонії нагородження.

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Олександр з великим відривом випередив усіх суперників та виграв своє перше олімпійське "золото" у кар’єрі. Після 30-кілометрової гонки представник ОКР виглядав свіжо і на емоціях вирішив застрибнути на подіум. У результаті после такого стрибка від п’єдесталу відвалилася декоративна накладка із зображенням олімпійських кілець та написом "Пекін-2022". Росіянин поспішив виправити поломку, але підняти накладку не зміг.

Додамо, що норвежці провалили скіатлон і не потрапили до трійки найкращих. Друге місце зайняв ще один представник ОКР Денис Спіцов, а третім фінішував Ійво Нісканен із Фінляндії. До речі, українські лижники Руслан Перехода та Олексій Красовський не фінішували.

Большунов під час гонки впав, але зумів швидко прийти до тями та вийти в лідери.

У неділю, 6 лютого, на Іграх у Пекіні проходить другий змагальний день.

Нагадаємо, українська лижниця стала героїнею першого ігрового дня, фінішувавши, попри закривавлене обличчя. Пізніше спортсменка пояснила, що з нею сталося.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії назвали гидотою те, що українці не аплодували стоячи російській фігуристці.

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