"Он же не специально": в России оправдывают хамство своего первого чемпиона Олимпиады-2022 (видео)

В лыжном спорте разгорелся скандал.

Представитель сборной Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Большунов 6 февраля выиграл "золото" на Олимпийских играх в Пекине в скиатлоне. Во время официальной трансляции гонки было видно, как россиянин на пит-стопе бросил палку в бокс Йоханнеса Клебо и таким образом перегородил норвежцу дорогу. Журналист Дмитрий Губерниев решил оправдать действия первого российского чемпиона Игр в Пекине.

Соответствующий комментарий доступен на сайте "Чемпионат".

По мнению комментатора, Большунов подложил сопернику свинью не специально. Губерниев объяснил такой поступок соотечественника спешкой.

"Большунов сделал же это не специально. В пылу борьбы палка упала в бокс Клебо. Даже если норвежцы подадут протест, то, думаю, поезд уже ушел. Вряд ли здесь грозит что-то серьезное. Как максимум — желтая карточка", — считает Губерниев.

Лыжный судья Валерий Махт отметил, что дисквалификация россиянина из-за этого инцидента маловероятна, а вот предупреждение он действительно может получить, ведь нарушил правила.

"При разборе жюри схема вынесения решений такова: рассматривают, умышленно это сделали или нет. Если Большунов скажет, что не заметил, сделал это в запарке, то трудно доказать, что он специально бросил палку в бокс Клебо. Преимущества Большунов не получил. Самое простое и логичное — санкция может быть в виде устного предупреждения. В худшем случае будет письменное предупреждение. Дисквалификацией, скорее всего, не пахнет", — цитирует Махта "Чемпионат".

Отметим, что в скиатлоне после половины пройденной дистанции (15 км у мужчин) предусмотрен пит-стоп, на котором спортсмены в специальных боксах меняют палки и лыжи, чтобы преодолеть вторую часть дистанции в другом стиле. Клебо сильно отстал от Большунова и занял лишь 40-е место, отставание от лидера составило больше 9 минут. Объективно на преодоление "ловушки", оставленной россиянином, норвежец потратил дополнительно несколько секунд. На итоговый результат это не повлияло, а вот настроение Йоханнесу Большунов наверняка подпортил.

Напомним, на церемонии награждения с Большуновым произошел конфуз.

К слову, украинские лыжники не сумели преодолеть 30 км дистанции в скиатлоне. Со всеми результатами украинцев на Играх 6 февраля можно ознакомиться в нашем онлайне.