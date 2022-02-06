"Він же не спеціально": у Росії виправдовують хамство свого першого чемпіона Олімпіади-2022 (відео)

У лижному спорті спалахнув скандал.

Представник збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР) Олександр Большунов 6 лютого виграв "золото" на Олімпійських іграх у Пекіні у скіатлоні. Під час офіційної трансляції гонки було видно, як росіянин на піт-стопі кинув палицю у бокс Йоханнеса Клебо і таким чином перегородив дорогу норвежцю. Журналіст Дмитро Губернієв вирішив виправдати дії першого російського чемпіона Ігор у Пекіні.

Відповідний коментар доступний на сайті "Чемпіонат".

На думку коментатора, Большунов підклав супернику свиню не спеціально. Губернієв пояснив такий вчинок співвітчизника поспіхом.

"Більшунов зробив це не спеціально. У запалі боротьби палиця впала в бокс Клебо. Навіть якщо норвежці подадуть протест, то, думаю, потяг уже пішов. Навряд чи тут загрожує щось серйозне. Як максимум — жовта картка", — вважає Губернієв.

Лижний суддя Валерій Махт зазначив, що дискваліфікація росіянина через цей інцидент є малоймовірною, а ось попередження він справді може отримати, адже порушив правила.

"При розборі журі схема винесення рішень така: розглядають, навмисне це зробили чи ні. Якщо Большунов скаже, що не помітив, зробив це в поспіху, то важко довести, що він спеціально кинув палицю у бокс Клебо. Перевагу Большунов не отримав. Найпростіше і логічне — санкція може бути у вигляді усного попередження. У гіршому випадку буде письмове попередження. Дискваліфікацією, швидше за все, не пахне", — цитує Махта "Чемпіонат".

Зазначимо, що у скіатлоні після половини пройденої дистанції (15 км у чоловіків) передбачений піт-стоп, на якому спортсмени у спеціальних боксах змінюють палиці та лижі, щоб подолати другу частину дистанції в іншому стилі. Клебо сильно відстав від Большунова і зайняв лише 40 місце, відставання від лідера склало понад 9 хвилин. Об’єктивно на подолання "пастки", залишеної росіянином, норвежець витратив додатково кілька секунд. На підсумковий результат це не вплинуло, а ось настрій Йоханнесу Большунов, напевно, зіпсував.

Нагадаємо, на церемонії нагородження з Большуновим стався конфуз.

До речі, українські лижники не змогли подолати 30 км дистанції у скіатлоні. З усіма результатами українців на Іграх 6 лютого можна ознайомитись у нашому онлайні.