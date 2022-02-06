Скандал в фигурном катании и фиаско норвежцев в лыжах: итоги 2-го игрового дня на Олимпиаде-2022

Украинцы вновь были статистами.

В воскресенье, 6 февраля, на Олимпийских играх в Пекине планировалось разыграть 7 комплектов наград, однако одни старты пришлось перенести из-за непогоды.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Таким образом, во второй соревновательный день на Олимпиаде-2022 разыграли шесть комплектов наград. Олимпийскими чемпионами стали новозеландская сноубордистка Зои Садовски-Синнотт в слоупстайле, представитель команды Олимпийского комитета России Александр Большунов в скиатлоне, шведский конькобежец Нильс ван дер Пул на дистанции 5000 метров, японец Рею Кобаяси в прыжках с трамплина, австралийка Джакара Энтони в могуле (фристайл) и немец Йоханнес Людвиг в санном спорте. Соревнования по горнолыжному спорту были перенесены.

Добавим, что лидером медального зачета осталась сборная Норвегии. К слову, норвежские лыжники сенсационно остались вне подиума в скиатлоне. А главная звезда скандинавов Йоханнес Клебо показал лишь 40-й результат. Примечательно, что Большунов повредил пьедестал, отмечая победу в гонке. Также Александр при смене амуниции перегородил своей палкой въезд для Клебо в бокс.

Медальный зачет Олимпийских игр в Пекине 6 февраля

Результаты украинцев:

Анастасия Шаботова заняла 7 место в короткой программе на командных соревнованиях по фигурному катанию.

Лыжники Руслан Перехода и Алексей Красовский не сумели финишировать в скиатлоне (15км + 15км).

Украинец Евгений Марусяк (47 место) не выступит в финале по прыжкам с трамплина.

Антон Дукач занял 22-е место, а Андрей Мандзий – 27-е в соревнованиях саночников. В финал украинцы не попали.

"Телеграф" вел онлайн-трансляцию 2-го игрового дня, который начался со скандала в фигурном катании. В России посчитали неуважением отсутствие аплодисментов со стороны украинцев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская фигуристка выступила на Олимпиаде под "Щедрик".