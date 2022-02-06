Скандал у фігурному катанні та фіаско норвежців у лижах: підсумки 2-го ігрового дня на Олімпіаді-2022

Українці знов були статистами.

У неділю, 6 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні планувалося розіграти 7 комплектів нагород, однак одні старти довелося перенести через негоду.

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Таким чином, у другий змагальний день на Олімпіаді-2022 розіграли шість комплектів нагород. Олімпійськими чемпіонами стали новозеландська сноубордистка Зої Садовські-Сіннотт у слоупстайлі, представник команди Олімпійського комітету Росії Олександр Большунов у скіатлоні, шведський ковзаняр Нільс ван дер Пул на дистанції 5000 метрів, японець Рьою Кобаясі у стрибках з трампліна, австралійка Джакара Ентоні у могулі (фрістайл) та німець Йоханнес Людвіг у санному спорту. Змагання з гірськолижного спорту були перенесені.

Додамо, що лідером медального заліку залишилася збірна Норвегії. До речі, норвезькі лижники сенсаційно залишилися поза подіумом у скіатлоні. А головна зірка скандинавів Йоханнес Клебо показав лише 40 результат. Цікаво, що Большунов пошкодив п’єдестал, празнуючи тріумф у перегонах. Також Олександр при зміні амуніції перегородив своєю палицею в’їзд для Клебо в бокс.

Медальний залік Олімпійських ігор у Пекіні 6 лютого

Результати українців:

Анастасія Шаботова посіла 7-е місце у короткій програмі на командних змаганнях з фігурного катання.

Лижники Руслан Перехода та Олексій Красовський не зуміли фінішувати у скіатлоні (15км + 15км).

Українець Євген Марусяк (47 місце) не потрапив у фінал зі стрибків із трампліна.

Антон Дукач посів 22-е місце, а Андрій Мандзій – 27-те у змаганнях саночників. До фіналу українці не потрапили.

"Телеграф" вів онлайн-трансляцію 2-го ігрового дня, який розпочався зі скандалу у фігурному катанні. У Росії вважають неповагою відсутність оплесків з боку українців.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська фігуристка виступила на Олімпіаді під "Щедрик".