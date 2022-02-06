Колишня російська фігуристка емоційно виступила за Україну під "Щедрик" на Олімпіаді (відео)

Українка показала 7-й результат.

Анастасія Шаботова, яка відмовила в коментарі російським ЗМІ, викликала фурор на командному турнірі з фігурного катання на Олімпійських іграх у Пекіні та посіла 7-е місце.

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор-2022.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

16-річна українка, яка до 2019 року представляла Росію, впевнено виступила під легендарний твір Миколи Леонтовича "Щедрик". Шаботова для короткої програми підготувала не найскладніший номер, але виконала його бездоганно. Варто зазначити, що Анастасія була одягнена у вишиванку та зелену спідницю.

Виступ Шаботової на Олімпіаді у Пекіні:

Тренер Анастасії Марина Амірханова вважає, що судді поскупилися на високі бали для українки.

"Виступ був гарний. Елементи виконані досить якісно. Судді поставили нижчі оцінки, ніж ми очікували. Можливо, їй не вистачило презентації, переконливості. Безумовно, дебют вдався, але досвіду не вистачило", — цитує Амірханову офіційний сайт НОК України.

Нагадаємо, після прокату представниці Олімпійського комітету Росії (ОКР) Каміли Валієвої на командній першості українці не аплодували росіянці, що викликало істерику у РФ. Раніше тренер українських фігуристів звинуватив росЗМІ у брехні на Олімпіаді в Пекіні.

Зазначимо, 6 лютого, на Іграх-2022 проходить другий ігровий день, який запам’ятався кумедним конфузом росіянина на подіумі.