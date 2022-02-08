Зірку Олімпіади вигнали з Росії через "визнання" про допінг: як Анастасія Шаботова опинилася в Україні

Дівчина у стилізованому українському вбранні шикарно відкотала програму під легендарний "Щедрик" Леонтовича

Анастасії Шаботової – українській фігуристці, яка виступає в одиночному катанні – 17 січня виповнилося 16 років. І вже два роки поспіль вона стає чемпіонкою України в обраному нею виді спорту, а у Пекіні чітко виконала коротку програму під знаменитий "Щедрик", хоча судді виявилися стриманими в оцінках, і дебютантка посіла лише сьоме місце. Для українців ця юна тендітна дівчинка – втілення надій на майбутні успіхи вітчизняного фігурного катання. Але за її виходом на олімпійський лід не менш уважно стежили й російські телеглядачі. І тому є причини: раніше Настя жила в Москві, займалася у Школі олімпійського резерву "Москвич", у 2017 році перейшла до спортивної школи "Снігові барси" до тренера Світлани Панової. Чому ж українська ковзанка стала для дівчини ріднішою? "Телеграф" розібрався у ситуації.

Перша Олімпіада в житті Анастасії

Не секрет, що в Російській Федерації фігурному катанню як олімпійському виду спорту приділяється серйозна увага і для його розвитку там не шкодують ні сил, ні коштів. Анастасія Шаботова також була однією з найперспективніших спортсменок. Вікіпедія повідомляє, що на дитячому та юніорському рівні вона брала участь у внутрішніх російських змаганнях, а у 2018 році стала переможницею Меморіалу Н.А. Паніна у розряді кандидатів у майстри спорту.

Виступ був вдалим на думку тренера

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Але рівно три роки тому Настя, спілкуючись зі своїми передплатниками в прямому ефірі Інстаграма, кількома фразами повідомила таке, що "на вуха встали" не тільки російські спортивні функціонери, а й звичайний люд, який побачив у відповіді 13-річної дівчинки, хто — правду, а хто "крамолу" та "провокацію".

"Як виступати стабільно? Випити багато допінгу — і виступаєш стабільно. Ось і все. Тільки треба правильний допінг пити. У "Кришталевому" (знаменита ковзанка у Москві) п’ють чи не п’ють? Звичайно, п’ють", — відповіла фоловерам дівчинка.

Слова юної спортсменки наробили галасу

Ще варто нагадати, що ще у 2014-15 роках розпочався допінговий скандал у Всеросійській федерації легкої атлетики, пов’язаний зі звинуваченнями російських легкоатлетів у масовому застосуванні допінгу. На німецькому телеканалі також вийшло документальне розслідування під назвою "Топ-секрети допінгу: як Росія робить своїх переможців". Потім за підсумками статистики допінгових порушень Всесвітньої антидопінгової агенції МОК позбавив олімпійських медалей сімох російських спортсменів. Не дивно, що спортсмени Російської Федерації (ті, що довели свою непричетність до російського допінгового скандалу), вже вдруге беруть участь в Олімпійських іграх під нейтральним прапором і без виконання гімну Росії.

Анастасія Шаботова була перспективною російською спортсменкою

Проте, що саме хотіла висловити словами "правильний допінг" неповнолітня спортсменка – досі невідомо. Але що ж тоді почалося! Недобра слава швидко зробила фігуристку-початківця відомою. До того ж не зовсім вдало виступила на захист доньки її мама, Ірина Шаботова, яка пояснювала журналістам видання Sports.ru, звідки Настя могла дізнатися про заборонені препарати та їх вживання спортсменами.

"Я дізналася про те, що трапилося від знайомих — мені відразу вислали повідомлення, все докладно, з відео. На мою дитину це не схоже, ніякого злого наміру в цьому немає. Ми вже розмовляли з Настею — вона навіть не розуміє, у чому її звинувачують. Звичайно, те, що вона щось бачить навколо, – абсолютно ні… Вона не бачить цього… Чути – може і чула… Але точно не від батьків чи від тренерів… Ну діти, їх можна зрозуміти: спілкуються між собою, з різних шкіл, роблять такі висновки. Звичайно ж, неправильні. Вона не констатувала факт — просто щось припускала".

Репетиція у танцкласі

Співвітчизники відреагували бурхливо, і здебільшого вирішили, що дівчинка кинула тінь на доброчесних російських спортсменів. Традиційно бачили в цьому "підступи Держдепу США". У своїх коментарях були безцеремонні та жорстокі. Наведемо лише кілька прикладів.

"Залишилося тільки зрозуміти, що Шаботова мала на увазі під ключовими словами "пити правильний допінг"? Тут два варіанти: або вона під цим висловом передбачала вживання забороненої "хімії", яку не можна виявити на допінг-контролі, або мала на увазі звичайний спортхарч, що в її дитячому понятті одне й теж, різниця для неї тільки в тому, що якщо він не заборонений, значить "правильний".

"Діти мають право на помилку. А дорослі — ні. Якщо дівчинка, яка вступила на шлях професійної спортсменки, у 13 років не знає, що допінг — це погано і неприпустимо, то хтось має понести за це відповідальність. Тренер, директор спортивної школи, голова федерації МО. Це ж те, що нашій країні постійно докоряють: відсутність нетерпимості до допінгу та системної роботи з його викорінення ".

Коментарі щодо "правильного допінгу"

"Варіанта тут тільки два, або пили вже допінг (як мінімум, вона так думає, може вітамінки які видають), або її (а швидше за все маму) тупо замовили, щоб такого го*на з лопати накинули. Якщо протягом року звалять на ПМЖ у США чи Канаду якусь, то все відразу стане ясно. А поки чекаємо-с".

"Якщо кожна малолітка, яку тренує власним коштом держава, почне таке розповідати, спорту капець. Тому відшмагати публічно і вигнати в навчення іншим матусям і їхнім безмозким нащадкам. І пороти повинен Батько нації, тобто, Путін. Від нього і не так прикро, навіть почесно ".

"Мене дивують ці жалісливі тітоньки з хештегом "дитина пожартувала". Діти жартують у пісочницях, граючи в космонавтів, а тут спортсменка, що представляє Росію, заявляє на весь світ про (УВАГА) злочини, що передбачають покарання в КК РФ. У результаті ж вийшла підстава і наклеп на кращу школу ФК у країні, яка дала стільки чемпіонок і приносить славу Росії ".

Думки у коментаторів різні

"Єдиний чесний російський спортсмен — 13-річна дівчинка. Інші, мабуть, дуже хочуть до Держдуми".

"Прочитав коментарі й жахнувся. За невдалий жарт 13-річну дівчинку готові розшматувати, вже мало не агентом Держдепу її оголосили. "Сталін, звичайно, тиран, але хто написав чотири мільйони доносів?". Ось у коментарях відмінно видно, ХТО їх писав. Ще й, напевно, шкода, що не можна її розстріляти як іноземну шпигунку, як при усатому грузині з 12 років розстрілювали".

Частина коментаторів вважала, що після такого Шаботову не можна посилати на міжнародні юніорські змагання, що їй взагалі слід повісити ковзани на гачок і була впевнена, що на її професійній кар’єрі можна поставити хрест.

Зрозуміло, що після такого скандалу продовжувати тренуватися в Росії Анастасії стало складно. І вже в липні 2019 року Шаботова отримала від президії Федерації фігурного катання Москви необхідний для зміни спортивного громадянства дозвіл виступати за Україну. У серпні на київський лід її вивела головний тренер збірної України Марина Амірханова. На той момент повідомлялося, що тренуватися Настя, як і раніше, буде в Москві у Панової.

Виступ у Пекіні

Про причини зміни країни, за яку вона виступатиме, дівчинка коротко відповіла: "Я — українка, мої батьки, бабусі та дідусі, всі близькі живуть в Україні". Можливо, жорстокий урок, отриманий у такому ранньому віці, зробив Анастасію стриманішою у висловлюваннях.

Звичайно ж, в олімпійському Пекіні представники ЗМІ РФ вирішили спробувати вкотре розкрутити тему взаємин українських спортсменів із російськими колегами. Проте Анастасія відмовилася спілкуватися із російським журналістом. Відкатавши програму, дівчина розплакалася від хвилювання.

Глядачі у захваті

Але цього разу її підтримувала українська публіка та завалила сотнями добрих коментарів: "Чарівний виступ, легка як ластівка! Все найкраще попереду! Усміхайся".

Дівчину закидали компліментами

"Молодець, дякую за виступ. Удачі та перемог!", "Розумниця – красуня!", "Дівчинко, не засмучуйся, думаю, у тебе ще буде час довести, що ти кращий за інших…", "Краща! Відмінний виступ на Олімпіаді! ", "Шикарний виступ!".

Похвал багато не буває

Можливо, талановита фігуристка ще неодноразово стане щасливою на сходах п’єдесталу під звуки українського гімну.

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