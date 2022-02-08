Звезду Олимпиады изгнали из России из-за "признания" о допинге: как Анастасия Шаботова оказалась в Украине

Девушка в стилизованном украинском наряде шикарно откатала программу под легендарный "Щедрик" Леонтовича

Анастасии Шаботовой — украинской фигуристке, выступающей в одиночном катании – 17 января исполнилось 16 лет. И уже два года подряд она становится чемпионкой Украины в избранном ею виде спорта, а в Пекине четко исполнила короткую программу под знаменитый "Щедрик", хотя судьи оказались сдержаны в оценках, и дебютантка заняла лишь седьмое место. Для украинцев эта юная хрупкая девочка – воплощение надежд на будущие успехи отечественного фигурного катания. Но за ее выходом на олимпийский лед не менее пристально следили и российские телезрители. И тому есть причины: ранее Настя жила в Москве, занималась в Школе олимпийского резерва "Москвич", в 2017 году перешла в спортивную школу "Снежные барсы" к тренеру Светлане Пановой. Почему же украинский каток стал для девушки роднее? "Телеграф" разобрался в ситуации.

Выступление было удачным по мнению тренера

Не секрет, что в Российской Федерации фигурному катанию, как олимпийскому виду спорта, уделяется серьезное внимание и для его развития там не жалеют ни сил, ни средств. Анастасия Шаботова также была одной из перспективных спортсменок. Википедия сообщает, что на детском и юниорском уровне она принимала участие во внутренних российских соревнованиях, а в 2018 году стала победительницей Мемориала Н.А. Панина в разряде кандидатов в мастера спорта.

Но ровно три года назад Настя, общаясь со своими подписчиками в прямом эфире Инстаграма, несколькими фразами сообщила такое, что "на уши встали" не только российские спортивные функционеры, но и обычный люд, увидевший в ответе 13-летней девчушки кто – правду, а кто "крамолу" и "провокацию".

"Как выступать стабильно? Выпить много допинга – и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить. В "Хрустальном" (знаменитый каток в Москве) пьют или не пьют? Конечно, пьют", – ответила фолловерам девочка.

Слова юной спортсменки наделали шуму

Тут стоит напомнить, что еще в 2014-15 годах начался допинговый скандал во Всероссийской федерации легкой атлетики, связанный с обвинениями российских легкоатлетов в массовом применении допинга. На немецком телеканале также вышло документальное расследование под названием "Топ-секреты допинга: как Россия производит своих победителей". Затем по итогам статистики допинговых нарушений Всемирного антидопингового агентства МОК лишил олимпийских медалей семерых российских спортсменов. Далее было множество разоблачений, отставок и увольнений… Не удивительно, что спортсмены Российской Федерации (те, что доказали свою непричастность к российскому допинговому скандалу), уже второй раз участвуют в Олимпийских играх под нейтральным флагом и без исполнения гимна России.

Анастасия Шаботова была перспективной российской спортсменкой

Однако, что именно хотела выразить словами "правильный допинг" несовершеннолетняя спортсменка – до сих пор доподлинно неизвестно. Но что тогда началось! Недобрая слава быстро сделала начинающую фигуристку известной. К тому же, не совсем удачно выступила в защиту дочки ее мама, Ирина Шаботова, пояснявшая журналистам издания Sports.ru, откуда Настя могла узнать о запрещенных препаратах и их употреблении спортсменами.

"Я узнала о случившемся от знакомых – мне сразу выслали сообщения, все подробно, с видео. На моего ребенка это не похоже, никакого злого умысла в этом нет. Мы уже беседовали с Настей – она даже не понимает, в чем ее обвиняют. Конечно, в силу своего возраста. То, что она что-то видит вокруг, – абсолютно нет. Она не видит этого. Слышать – может, и слышала… Но точно не от родителей или от тренеров. Ну дети, их можно понять: общаются между собой, из разных школ, делают такие умозаключения. Конечно же, неправильные. Она не констатировала факт – просто что-то предполагала".

Репетиция в танцклассе

Соотечественники отреагировали бурно, и в большинстве своем решили, что девочка бросила тень на добропорядочных российских спортсменов. Традиционно видели в этом "происки Госдепа США". В своих комментариях были бесцеремонны и жестоки. Приведем лишь несколько примеров.

"Осталось только понять, что Шаботова имела в виду под ключевыми словами "пить правильный допинг"? Тут два варианта: либо она под этим выражением подразумевала употребление запрещенной "химии", которую нельзя обнаружить на допинг-контроле, либо имела в виду обычный спортпит, что в ее детском понятии одно и тоже, разница для нее только в том, что раз он не запрещен, значит "правильный".

"Дети имеют право на ошибку. А взрослые — нет. Если девочка, вступившая на путь профессиональной спортсменки, в 13 лет не знает, что допинг — это плохо и недопустимо, то кто-то должен понести за это ответственность. Тренер, директор спортивной школы, глава федерации МО. Это же то, что нашей стране постоянно ставят в укор: отсутствие нетерпимости к допингу и системной работы по его искоренению".

Комментарии по поводу "правильного допинга"

"Варианта тут только два, либо пили уже допинг (как минимум, она так думает, может витаминки какие выдают), либо ее (а скорее всего маму) тупо заказали, чтобы такого го*на с лопаты накинули. Если в течение года свалят на ПМЖ в США или Канаду какую, то все сразу станет ясно. А пока ждем-с".

"Если каждая малолетка, которую тренирует за свой счет государство, начнет такое рассказывать, спорту капец. Поэтому выпороть публично и изгнать, в наущение другим мамашам и их безмозглым отпрыскам. И пороть должен Отец нации, т.е. Путин. От него и не так обидно, даже почетно".

"Меня удивляют эти жалостливые тетеньки с хэштегом "ребёнокпошутил". Дети шутят в песочницах, играя в космонавтов, а тут спортсменка, представляющая Россию, заявляет на весь мир о (ВНИМАНИЕ) преступлениях, предусматривающих наказание в УК РФ. Хайпанула на всю катушку. В итоге же вышла подстава и клевета на лучшую школу ФК в стране, которая дала столько чемпионок и приносит славу России".

Мнения у комментаторов разные

"Единственный честный российский спортсмен — 13-летняя девочка. Остальные, видимо, очень хотят в Госдуму".

"Прочитал комментарии и пришел в ужас. За неудачную шутку 13-летнюю девочку готовы растерзать, уже чуть ли не агентом Госдепа ее объявили. "Сталин, конечно, тиран, но кто написал четыре миллиона доносов?". Вот в комментариях отлично видно, КТО их писал. Еще и наверняка жаль, что нельзя ее расстрелять как иностранную шпионку, как при усатом грузине с 12 лет расстреливали".

Часть комментаторов считала, что после такого Шаботову нельзя посылать на международные юниорские соревнования, что ей вообще следует "повесить коньки на крючок" и была уверена, что на ее профессиональной карьере можно поставить крест.

Понятное дело, что после такого скандала продолжать тренироваться в России Анастасии оказалось сложно. И уже в июле 2019 года Шаботова получила от президиума Федерации фигурного катания Москвы необходимое для смены спортивного гражданства разрешение выступать за Украину. В августе на киевский лед ее вывела главный тренер сборной Украины Марина Амирханова. На тот момент сообщалось, что тренироваться Настя по-прежнему будет в Москве у Пановой.

Выступление в Пекине

О причинах смены страны, за которую она будет выступать, девочка ответила кратко: "Я — украинка, мои родители, бабушки и дедушки, все близкие живут в Украине". Возможно, жестокий урок, полученный в столь раннем возрасте, сделал Анастасию более сдержанной в высказываниях.

Конечно же, в олимпийском Пекине представители СМИ РФ решили попытаться в очередной раз раскрутить тему взаимоотношений украинских спортсменов с российскими коллегами. Однако Анастасия отказалась общаться с российским журналистом. Откатав программу, девушка расплакалась от волнения. Но на этот раз ее поддерживала украинская публика и завалила сотнями добрых комментариев: "Волшебное выступление, легкая как ласточка! Все лучшее впереди! Улыбайся".

Девушку забросали комплиментами

"Молодец, спасибо за выступление. Удачи и побед!", "Умница – красавица!", "Девочка, не расстраивайся, думаю, у тебя ещё будет время доказать, что ты лучше других…", "Лучшая! Отличное выступление на Олимпиаде!", "Шикарное выступление!".

Похвал много не бывает

Возможно, талантливая фигуристка еще не раз станет счастливой на ступенях пьедестала под звуки украинского гимна.

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