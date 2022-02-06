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Бывшая российская фигуристка эмоционально выступила за Украину под "Щедрик" на Олимпиаде (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Анастасия Шаботова Новость обновлена 06 февраля 2022, 14:39
Анастасия Шаботова

Украинка показала 7-й результат.

Анастасия Шаботова, которая отказала в комментарии российским СМИ, произвела фурор на командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине, заняв 7-е место.

Об этом сообщает официальный сайт Игр-2022.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

16-летняя украинка, которая до 2019 года представляла Россию, уверенно выступила под легендарное произведение Николая Леонтовича "Щедрик". Шаботова для короткой программы подготовила не самый сложный номер, однако исполнила его безупречно. Стоит отметить, что Анастасия была одета в вышиванку и зеленую юбку.

Выступление Шаботовой на Олимпиаде в Пекине:

Тренер Анастасии Марина Амирханова считает, что судьи поскупились на хорошие баллы для украинки.

"Выступление было хорошее. Элементы выполнены достаточно качественно. Судьи поставили более низкие оценки, чем мы ожидали. Может, ей не хватило презентации, убедительности. Безусловно, дебют удался, но опыта не хватило", — цитирует Амирханову официальный сайт НОК Украины.

Напомним, после проката представительницы Олимпийского комитета России (ОКР) Камилы Валиевой на командном первенстве украинцы не аплодировали россиянке, что вызвало истерику в РФ. Ранее тренер украинских фигуристов обвинила росСМИ во лжи на Олимпиаде в Пекине.

Отметим, 6 февраля, на Играх-2022 проходит второй игровой день, который запомнился забавным конфузом россиянина на подиуме.

Теги:
#Олимпиада 2022 #Фигурное катание
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