Укр

Украинская команда по биатлону на Олимпиаде понесла вторую "потерю" за неделю

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Дарья Блашко Новость обновлена 06 февраля 2022, 19:25
Дарья Блашко

Спортсменка чувствует себя хорошо, но будет вынуждена некоторое время побыть на самоизоляции.

Биатлонистка Дарья Блашко, которая выступает в составе сборной Украины на Олимпиаде в Пекине, получила позитивные тесты на коронавирус и ушла на самоизоляцию.

Об этом проинформировала пресс-служба Федерации биатлона Украины.

Отмечается, что Блашко заявлена на старт в индивидуальной гонке, который должен был состояться 7 февраля. Впрочем, учитывая результаты теста на COVID-19, принять участие в соревнованиях ей не удастся.

В ФБУ подчеркнули, что спортсменка чувствует себя хорошо, но для того, чтобы завершить самоизоляцию, ей понадобится сдать два негативных теста с интервалом не менее суток.

Стоит отметить, что это не первая потеря для украинской сборной по биатлону. Так накануне, 2 февраля, о положительном тесте на коронавирус сообщила лидер женской команды Елена Билосюк.

Как сообщалось ранее, украинская лыжница Виктория Олех накануне приковала внимание фанатов спорта своим финишем на состязаниях по скиатлону. Несмотря на то, что призовое место она не получила, многие обратили внимание на то, что она завершила заезд в крови.

Позже она рассказала, что кровь хлынула из носа уже на первом круге, что она объяснила высотой места проведения гонок и давлением.

Теги:
#Биатлон #Олимпиада 2022 #Дарья Блашко
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