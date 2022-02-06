Українська команда з біатлону на Олімпіаді зазнала другої "втрати" за тиждень

Спортсменка почувається добре, але буде змушена якийсь час побути на самоізоляції.

Біатлоністка Дар’я Блашко, яка виступає у складі збірної України на Олімпіаді в Пекіні, отримала позитивні тести на коронавірус та пішла на самоізоляцію.

Про це повідомила пресслужба Федерації біатлону України.

Зазначається, що Блашко заявлена на старт в індивідуальних перегонах, який мав відбутися 7 лютого. Втім, з огляду на результати тесту на COVID-19 взяти участь у змаганнях їй не вдасться.

У ФБУ наголосили, що спортсменка почувається добре, але для того, щоб завершити самоізоляцію, їй знадобиться скласти два негативні тести з інтервалом не менше ніж добу.

Варто зазначити, що це не перша втрата для української збірної з біатлону. Так, напередодні, 2 лютого, про позитивний тест на коронавірус повідомила лідер жіночої команди Олена Білосюк.

Як повідомлялося раніше, українська лижниця Вікторія Олех напередодні прикувала увагу фанатів спорту своїм фінішем на змаганнях зі скіатлону. Попри те, що призове місце вона не отримала, багато хто звернув увагу на те, що вона завершила заїзд у крові.

Пізніше вона розповіла, що кров потекла з носа вже на першому колі, що вона пояснила висотою місця проведення перегонів та тиском.