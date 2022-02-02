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"Це катастрофа!": лідер збірної України з біатлону заразилася коронавірусом

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Автор
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Олена Білосюк Новина оновлена 02 лютого 2022, 10:32
Олена Білосюк

Погані новини з Пекіна.

І так невеликі шанси збірної України на медалі на Олімпіаді-2022 зменшилися після позитивного тесту на COVID-19 української біатлоністки Олени Білосюк (Підгрушної).

Про хворобу спортсменки у коментарі для suspilne повідомив старший тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець.

За словами тренера, Олена відправилась на самоізоляцію. Вночі вона мала високу температуру, а вранці їй стало краще. Додамо, що спортсменка точно пропустить перші старти, але ще може виступити в естафеті.

"Тест Олени — це катастрофа. За команду ще нічого, а Олена жертвувала цілий рік. Пропускала гонки. Вона їх хотіла бігти, але ми говорили, щоб готувалася до Олімпіади. Зробила кілька тренувань тут, з оптимізмом йшла, ну і от. Чекаємо, хто буде наступним", — заявив Велепець.

Додамо, що Білосюк стала не першою, хто захворів на коронавірус у нашій команді. Раніше позитивні тести на COVID-19 здали тренери чоловічої команди Юрай Санітра та Ігор Ященко (на другий день його тест був негативним).

Білосюк є олімпійською чемпіонкою Сочі (2014 рік) в естафеті. Для неї Ігри у Пекіні стали четвертою Олімпіадою.

Зазначимо, біатлонні змагання стартують на Олімпіаді вже 5 лютого (змішана естафета). Ігри розпочнуться 4 лютого з церемонії відкриття.

Теги:
#Біатлон #Олімпіада 2022 #Олена Білосюк
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