"Это катастрофа!": лидер сборной Украины по биатлону заразилась коронавирусом

Плохие новости из Пекина.

И так небольшие шансы сборной Украины на медали на Олимпиаде-2022 поубавились после положительного теста на COVID-19 украинской биатлонистки Елены Билосюк (Пидгрушной).

О болезни спортсменки в комментарии для suspilne сообщил старший тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец.

По словам тренера, Елена отправилась на самоизоляцию. Ночью у нее была высокая температура, а утром ей стало лучше. Добавим, что спортсменка точно пропустит первые старты, но все еще может выступить в эстафете.

"Тест Елены — это катастрофа. По поводу команды еще ничего, а Елена жертвовала целый год. Пропускала гонки. Она хотела их бежать, но мы говорили, чтобы готовилась к Олимпиаде. Сделала несколько тренировок здесь, шла с оптимизмом, ну и вот. Ждем, кто будет следующим", — заявил Велепец.

Добавим, что Билосюк стала не первой, кто заболел коронавирусом в нашей команде. Ранее положительные тесты на COVID-19 сдали тренеры мужской команды Юрай Санитра и Игорь Ященко (на второй день его тест был отрицательным).

Билосюк является олимпийской чемпионкой Сочи (2014 год) в эстафете. Для нее Игры в Пекине стали четвертой Олимпиадой.

Отметим, биатлонные соревнования стартуют на Олимпиаде уже 5 февраля (смешанная эстафета). Игры начнутся 4 февраля с церемонии открытия.