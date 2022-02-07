Олімпіада-2022: пряма трансляція 4-го ігрового дня

Українці беруть участь у боротьбі за медалі

У вівторок, 8 лютого, на Олімпіаді-2022 у Пекіні пройде 4-й ігровий день, у рамках якого спортсмени змагатимуться за медалі в 10 дисциплінах.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію 4-го ігрового дня.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Українців очікують кілька фіналів. У біатлоні виступлять Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал, який напередодні став батьком. А гірськолижник Іван Ковбаснюк виступить у супергіганті. Також Олена Стецьків та Юліанна Туницька близькі до потрапляння у фінал у санному спорті.

Розклад та результати змагань на Олімпійських іграх у Пекіні 8 лютого (оновлюється)

Медальні змагання:

Китайська фрістайлістка Ейлін Гу виграла "золото" у дисципліні біг-ейр, срібним призером стала француженка Тесс Леде, а "бронза" дісталася Матільді Гремо зі Швейцарії.

Австрієць Маттіас Майєр здобув перемогу в супер-гіганті, американець Райан Кокран-Зіґле виграв "срібло", а норвежець Аамодт Кільде — "бронзу".

Чеська сноубордистка Естер Ледецька виграла змагання у паралельному гігантському слаломі, Даніела Ульбінг (Австрія) – друга. Глорія Котнік (Словенія) – третя.

Австрійський сноубордист Бенжамін Карл переміг у паралельному гігантському слаломі, Тім Мастняк (Словенія) – другий, у Віка Уайлда (ОКР) – "бронза".

10:30. Біатлон, індивідуальні перегони, чоловіки.

12:30. Ковзанярський спорт, 1500 м, чоловіки.

13:47. Лижні гонки, спринт, фінал, жінки.

14.00. Лижні перегони, спринт, фінал, чоловіки.

14:05. Керлінг, мікст, фінал.

15:35. Санний спорт, сани одномісні, жінки.

Українці на Олімпіаді у Пекіні:

Фігурист Іван Шмуратко у короткій програмі на Олімпіаді набрав 78,11 бала (22 місце).

Аннамарі Данча у паралельному слалом-гіганті зайняла 26-те місце і не зуміла пройти у фінал.

Іван Ковбаснюк у супер-гіганті посів 32 місце.

10.00. Лижна гонка. Спринт – вільний стиль. Кваліфікація – Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех

10:30. Біатлон. Індивідуальні перегони. Чоловіки – Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал

10:50. Лижна гонка. Спринт – вільний стиль. Кваліфікація – Олексій Красовський, Руслан Перехода

13:50. Санний спорт. Третій та четвертий заїзди – Олена Стецьків, Юліанна Туницька

Нагадаємо, за підсумками трьох медальних днів Швеція несподівано вийшла на перше місце у медальному заліку Ігор-2022. Скандинави мають на своєму рахунку 3 золоті нагороди. Українська біатлоністка Юлія Джима потрапила до топ-10 за підсумками жіночих індивідуальних перегонів.