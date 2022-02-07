"Маски-шоу" Росії та безмедальний біатлон: результати 3-го ігрового дня на Олімпіаді-2022

На Іграх було спекотно.

У понеділок, 7 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні, спортсмени зі всього світу розіграли 9 комплектів нагород, зокрема українські біатлоністки були близькі до заповітного подіуму.

"Телеграф" підбиває підсумки 3-го ігрового дня.

Олімпійськими чемпіонами сьогодні стали збірна Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка виграла командний турнір з фігурного катання, швейцарський гірськолижник Біт Фойц у швидкісному спуску, канадський сноубордист Максанс Парро в слоупстайлі, шведська гірськолижниця Сара Хектор в гігантському слаломі, нідерландка Ирен Вюст в ковзанярському спорті на дистанції 1500 м (олімпійський рекорд), італійка Аріанна Фонтана в шорт-треку на дистанції 500 м, китаєць Цзивей Жень у шорт-треку на дистанції 1000 м, а також збірна Словенії зі стрибків на лижах з трампліна в міксті. Крім того, німкеня Деніз Херрман виграла "золото" у жіночих індивідуальних перегонах.

Примітно, що китайський спортсмен уже вдруге виграє гонку у шорт-треку на Іграх у Пекіні після дискваліфікації суперника (у фіналі був дискваліфікований угорець, який був на фініші першим). Також зазначимо, що хокейний матч жіночих команд Канади та ОКР (6:1) обернувся масковим скандалом. Канадська сторона відмовлялася грати з росіянками через відсутність нових тестів на коронавірус у представниць РФ. У підсумку матч був зіграний, однак усі хокеїстки грали у медичних масках.

За підсумками змагань 7 лютого у медальному заліку змінився лідер. Швеція виграла третє "золото" та одноосібно очолила рейтинг.

Медальний залік Олімпіади-2022

Додамо, що у понеділок під час змагань з гігантського слалому страшну травму зазнала американська гірськолижниця. Збірна України була близька до медалі у біатлоні, проте Юлії Джимі трохи не вистачило точності, щоб зачепитись за медаль.

Результати українців:

Гірськолижник Іван Ковбаснюк у швидкісному спуску показав 33-й результат.

Анастасія Шепеленко посіла 39 місце за підсумками двох заїздів у гігантському слаломі.

Ірина Петренко, Юлія Джима показали 11-й та 10-й результат відповідно у жіночих індивідуальних перегонах, Валя Семеренко зійшла з дистанції.

Саночниці Олена Стецьків та Юліанна Туницька зайняли 19 та 22 позицію відповідно після другого спуску.

"Телеграф" вів текстову трансляцію змагань 3-го ігрового дня на Олімпіаді в Пекіні.