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Канада відмовлялася грати з Росією на Олімпіаді у Пекіні

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Канада — ДКР Новина оновлена 07 лютого 2022, 08:10
Канада — ДКР

Сторони таки дійшли згоди.

У понеділок, 7 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні ледь не зірвався хокейний поєдинок між жіночими збірними Канади та Олімпійським комітетом Росії (ОКР).

Про це повідомлялося на telegram-каналі ОКР.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Як виявилося, канадки просто не хотіли виходити на лід із росіянками через те, що вони не мали інформації про результати тестування суперниць на коронавірус. Після переговорів канадки погодилися зіграти із представницями ОКР, але лише у захисних масках. У результаті матч розпочався на годину пізніше, ніж було заплановано.

Нагадаємо, збірна ОКР та Канади виступають на груповій стадії Олімпіади-2022 у групі А разом з американками, швейцарками та представницями Фінляндії. Усі збірні з цього квінтету потраплять до плей-офф. Раніше жіноча збірна США знищила ОКР із різницею в 5 шайб.

На Олімпійських іграх у Пекіні 7 лютого відбувається третій змагальний день, в рамках якого основні надії українців пов’язані з біатлоном. Щоправда, попередня гонка на Іграх-2022 у цьому виді спорту не вдалася "Жовто-синім". Також напередодні друга українка вибула зі збірної через коронавірус.

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#Олімпіада 2022
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