Укр

Канада отказывалась играть с Россией на Олимпиаде в Пекине

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Канада - ОКР Новость обновлена 07 февраля 2022, 08:10
Канада - ОКР

Стороны все-таки пришли к согласию.

В понедельник, 7 февраля, на Олимпийских играх в Пекине едва не сорвался хоккейный поединок между женскими сборными Канады и Олимпийского комитета России (ОКР).

Об этом сообщалось на telegram-канале ОКР.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Как оказалось, канадки попросту не хотели выходить на лед с россиянками из-за того, что у них не было информации о результатах тестирования соперниц на коронавирус. После переговоров канадки согласились сыграть с представительницами ОКР, но только в защитных масках. В итоге матч начался на час позже, чем было запланировано.

Напомним, сборная ОКР и Канады выступают на групповой стадии Олимпиады-2022 в группе А вместе с американками, швейцарками и представительницами Финляндии. Все сборные из этого квинтета попадут в плей-офф. Ранее женская сборная США уничтожила ОКР с разницей в 5 шайб.

На Олимпийских играх в Пекине 7 февраля проходит третий соревновательный день, в рамках которого основные надежды украинцев связаны с биатлоном. Правда, предыдущая гонка на Играх-2022 в этом виде спорта не удалась "Желто-синим". Также накануне вторая украинка выбыла из сборной из-за коронавируса.

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#Олимпиада 2022
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