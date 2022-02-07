Канада отказывалась играть с Россией на Олимпиаде в Пекине
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Стороны все-таки пришли к согласию.
В понедельник, 7 февраля, на Олимпийских играх в Пекине едва не сорвался хоккейный поединок между женскими сборными Канады и Олимпийского комитета России (ОКР).
Об этом сообщалось на telegram-канале ОКР.
ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
Как оказалось, канадки попросту не хотели выходить на лед с россиянками из-за того, что у них не было информации о результатах тестирования соперниц на коронавирус. После переговоров канадки согласились сыграть с представительницами ОКР, но только в защитных масках. В итоге матч начался на час позже, чем было запланировано.
Напомним, сборная ОКР и Канады выступают на групповой стадии Олимпиады-2022 в группе А вместе с американками, швейцарками и представительницами Финляндии. Все сборные из этого квинтета попадут в плей-офф. Ранее женская сборная США уничтожила ОКР с разницей в 5 шайб.
На Олимпийских играх в Пекине 7 февраля проходит третий соревновательный день, в рамках которого основные надежды украинцев связаны с биатлоном. Правда, предыдущая гонка на Играх-2022 в этом виде спорта не удалась "Желто-синим". Также накануне вторая украинка выбыла из сборной из-за коронавируса.
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