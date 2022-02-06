Россия пропустила 5 шайб от США: видео погрома на Олимпиаде

Американские хоккеистки не оставили шансов россиянкам.

На Олимпийских играх в Пекине проходит турнир по хоккею среди женских команд, в частности в матче группового этапа сборная США уничтожила команду Олимпийского комитета России (ОКР) со счетом 5:0.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Американки забили в ворота соперниц пять безответных шайб. За сборную США голами отметились Саванна Хэрмон, Хиллари Найт, Грэйс Замвинкль, Джесси Комфер и Алекс Карпентер.

Видеообзор матча США — ОКР на Олимпиаде в Пекине:

Добавим, что американки (6 очков) идут на втором месте в группе А, а представительницы сборной ОКР (3 очка) — третьи. Обе команды выйдут в плей-офф.

Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпиаде начнется 9 февраля.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что в России обвинили украинцев в неуважении из-за того, что наша делегация не аплодировала стоя российской фигуристке.