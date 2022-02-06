Россия пропустила 5 шайб от США: видео погрома на Олимпиаде
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Американские хоккеистки не оставили шансов россиянкам.
На Олимпийских играх в Пекине проходит турнир по хоккею среди женских команд, в частности в матче группового этапа сборная США уничтожила команду Олимпийского комитета России (ОКР) со счетом 5:0.
Об этом сообщает официальный сайт Игр.
ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
Американки забили в ворота соперниц пять безответных шайб. За сборную США голами отметились Саванна Хэрмон, Хиллари Найт, Грэйс Замвинкль, Джесси Комфер и Алекс Карпентер.
Видеообзор матча США — ОКР на Олимпиаде в Пекине:
Добавим, что американки (6 очков) идут на втором месте в группе А, а представительницы сборной ОКР (3 очка) — третьи. Обе команды выйдут в плей-офф.
Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпиаде начнется 9 февраля.
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