Росія пропустила 5 шайб від США: відео погрому на Олімпіаді
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Американські хокеїстки не залишили шансів росіянкам.
На Олімпійських іграх у Пекіні проходить турнір із хокею серед жіночих команд, зокрема у матчі групового етапу збірна США знищила команду Олімпійського комітету Росії (ОКР) з рахунком 5:0.
Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.
ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК
Американки забили у ворота суперниць п’ять шайб. За збірну США голами відзначилися Саванна Гермон, Хілларі Найт, Грейс Замвінкль, Джессі Комфер та Алекс Карпентер.
Відеоогляд матчу США — ОКР на Олімпіаді в Пекіні:
Додамо, що американки (6 очок) йдуть на другому місці у групі А, а представниці збірної ОКР (3 очки) – треті. Обидві команди вийдуть у плей-офф.
Нагадаємо, чоловічий хокейний турнір на Олімпіаді розпочнеться 9 лютого.
У неділю, 6 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні проходять медальні змагання у шести видах спорту. Українські лижники не зуміли пробігти скіатлон, а ось на церемонії нагородження з російським спортсменом Олександром Большуновим стався конфуз.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії звинуватили українців у неповазі через те, що наша делегація не аплодувала стоячи російській фігуристці.
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