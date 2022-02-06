Росія пропустила 5 шайб від США: відео погрому на Олімпіаді

Американські хокеїстки не залишили шансів росіянкам.

На Олімпійських іграх у Пекіні проходить турнір із хокею серед жіночих команд, зокрема у матчі групового етапу збірна США знищила команду Олімпійського комітету Росії (ОКР) з рахунком 5:0.

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Американки забили у ворота суперниць п’ять шайб. За збірну США голами відзначилися Саванна Гермон, Хілларі Найт, Грейс Замвінкль, Джессі Комфер та Алекс Карпентер.

Відеоогляд матчу США — ОКР на Олімпіаді в Пекіні:

Додамо, що американки (6 очок) йдуть на другому місці у групі А, а представниці збірної ОКР (3 очки) – треті. Обидві команди вийдуть у плей-офф.

Нагадаємо, чоловічий хокейний турнір на Олімпіаді розпочнеться 9 лютого.

У неділю, 6 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні проходять медальні змагання у шести видах спорту. Українські лижники не зуміли пробігти скіатлон, а ось на церемонії нагородження з російським спортсменом Олександром Большуновим стався конфуз.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії звинуватили українців у неповазі через те, що наша делегація не аплодувала стоячи російській фігуристці.