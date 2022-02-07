"Маски-шоу" России и безмедальный биатлон: результаты 3-го игрового дня на Олимпиаде-2022

На Играх было жарко.

В понедельник, 7 февраля, на Олимпийских играх в Пекине, спортсмены со всего мира разыграли 9 комплектов наград, в частности украинские биатлонистки были близки к заветному подиуму.

"Телеграф" подводит итоги 3-го игрового дня.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Олимпийскими чемпионами сегодня стали сборная Олимпийского комитета России (ОКР), которая выиграла командный турнир по фигурному катанию, швейцарский горнолыжник Бит Фойц в скоростном спуске, канадский сноубордист Максанс Парро в слоупстайле, шведская горнолыжница Сара Хектор в гигантском слаломе, нидерландка Ирен Вюст в конькобежном спорте на дистанции 1 500 м (олимпийский рекорд), итальянка Арианна Фонтана в шорт-треке на дистанции 500 м, китаец Цзывэй Жэнь в шорт-треке на дистанции 1 000 м, а также сборная Словении по прыжкам на лыжах с трамплина в миксте. Кроме того, немка Дениз Херрман выиграла "золото" в женской индивидуальной гонке.

Примечательно, что китайский спортсмен уже во второй раз выигрывает гонку в шорт-треке на Играх в Пекине после дисквалификации соперника (в финале был дисквалифицирован венгр, который был на финише первым). Также отметим, что хоккейный матч женских команд Канады и ОКР (6:1) обернулся масочным скандалом. Канадская сторона отказывалась играть с россиянками из-за отсутствия свежих тестов на коронавирус у представительниц РФ. В итоге матч был сыгран, однако все хоккеистки играли в медицинских масках.

По итогам соревнований 7 февраля в медальном зачете сменился лидер. Швеция выиграла третье "золото" и единолично возглавила рейтинг.

Медальный зачет Олимпиады-2022

Добавим, что в понедельник во время соревнований по гигантскому слалому страшную травму получила американская горнолыжница.

Сборная Украины была близка к медали в биатлоне, однако Юлии Джиме немного не хватило точности, чтобы зацепиться за медаль.

Результаты украинцев:

Горнолыжник Иван Ковбаснюк в скоростном спуске показал 33-й результат.

Анастасия Шепеленко заняла 39-е место по итогам двух заездов в гигантском слаломе.

Ирина Петренко, Юлия Джима показали 11-й и 10-й результат соответственно в женской индивидуальной гонке, Валя Семеренко сошла с дистанции.

Саночницы Елена Стецкив и Юлианна Туницкая заняли 19 и 22 позицию соответственно после второго спуска.

"Телеграф" вел текстовую трансляцию соревнований 3-го игрового дня на Олимпиаде в Пекине, в которой доступны имена всех медалистов понедельника.