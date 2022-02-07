Ужас на Олимпиаде: нога лыжницы после падения вывернулась в обратную сторону (видео)

Соревнования по горнолыжному спорту только начались, а уже пострадала одна спортсменка.

В понедельник, 7 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоялись первые медальные соревнования по горнолыжному спорту, в частности в гигантском слаломе тяжелую травму получила американская горнолыжница Нина О'Брайэн. Спортсменка претендовала на награду после первой попытки.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Во время финала американка потеряла равновесие после того, как врезалась в ворота, а затем на большой скорости она крайне неудачно приземлилась. На кадрах видно, что левая нога Нины находится в неестественном положении после падения. Около 15 мин спортсменке оказывали первую помощь, а затем на носилках ее убрали с трассы.

Видео падения горнолыжницы доступно в сети:

Добавим, что после первой попытки О'Брайэн находилась в лидирующей группе и занимала шестое место. По итогам двух спусков победу одержала шведская горнолыжница Сара Хектор, серебряным призером стала итальянка Федерика Бриньоне, а третье место заняла швейцарка Лара Гут-Бехрами, украинка Анастасия Шепеленко показала 39-й результат.

7 февраля на Олимпиаде-2022 проходит третий соревновательный день. Примечательно, что Швеция лидирует в медальном зачете Игр.