Жах на Олімпіаді: нога лижниці після падіння вивернулася у зворотний бік (відео)

Змагання з гірськолижного спорту лише розпочалися, а вже постраждала одна спортсменка.

У понеділок, 7 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбулися перші медальні змагання з гірськолижного спорту, зокрема у гігантському слаломі тяжку травму отримала американська гірськолижниця Ніна О’Брайен. Спортсменка претендувала на нагороду після першої спроби.

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Під час фіналу американка втратила рівновагу після того, як врізалася у ворота, а потім на великій швидкості вона дуже невдало приземлилася. На кадрах видно, що ліва нога Ніни перебуває у неприродному положенні після падіння. Близько 15 хв спортсменці надавали першу допомогу, а потім на ношах її забрали с траси.

Відео падіння гірськолижниці доступне в мережі:

Додамо, що після першої спроби О’Браєн перебувала в лідируючій групі та займала шосте місце. За підсумками двох спусків перемогу здобула шведська гірськолижниця Сара Хектор, срібним призером стала італійка Федеріка Бріньйоне, а третє місце посіла швейцарка Лара Гут-Бехрамі, українка Анастасія Шепеленко показала 39-й результат.

7 лютого на Олімпіаді-2022 проходить третій змагальний день змагання. Цікаво, що Швеція лідирує у медальному заліку Ігор.