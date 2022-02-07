Канада едва не довела россиянок до реанимации на Олимпиаде (видео)

Россияне опять угодили в скандал на Играх.

В понедельник, 7 февраля, на Олимпийских играх в Пекине едва не сорвался хоккейный матч между женскими командами Канады и Олимпийского комитета России (ОКР). Лишь после выполнения условий канадцев игра началась. Встреча завершилась сокрушительным поражением россиянок со счетом 1:6.

Об этом сообщает официальный сайт Игр-2022.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Канадки без проблем переиграли представительниц ОКР и возглавили группу А на олимпийском турнире. Эта встреча привлекла внимание из-за скандала, который произошел еще до начала поединка. Сборная ОКР не предоставила канадцам свежие данные о тестировании игроков на коронавирус, и "Кленовые листья" отказались играть с россиянками. После переговоров стороны пришли к консенсусу. Игра состоялась, но все хоккеистки выступали в медицинских масках.

Видеообзор матча ОКР — Канада:

Это вызвало недовольство в РФ, в частности заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил, что россиянки могли оказаться в реанимации из-за игры в масках, а Канаде надо было засчитать техническое поражение за неявку.

"Здесь большие вопросы к организаторам. Не надо было плясать перед Канадой — нужно было просто поставить условие, что они обязаны выйти на лед в течение 15 минут. А иначе засчитать техническое поражение. Маски действительно вредны в таких экстремальных условиях — у девочек сердечки хрупкие. Они могли в реанимацию попасть", — цитирует Плющева "Чемпионат".

Напомним, сборная ОКР и Канады выступают на групповой стадии Игр в группе А вместе с американками, швейцарками и представительницами Финляндии. Все сборные из этого квинтета попадут в раунд плей-офф.

7 февраля на Играх проходит 3-й соревновательный день, следить за результатами которого можно в нашем онлайне.

Ранее "Телеграф" сообщал, что американки разбили команду ОКР на Олимпиаде в Пекине.