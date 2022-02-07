Канада мало не довела росіянок до реанімації на Олімпіаді (відео)

Росіяни знову потрапили у скандал на Іграх.

У понеділок, 7 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні мало не зірвався хокейний матч між жіночими командами Канади та Олімпійського комітету Росії (ОКР). Лише після виконання умов канадців гра розпочалася. Зустріч завершилася нищівною поразкою росіянок із рахунком 1:6.

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор-2022.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Представниці Канади без проблем переграли представниць ОКР та очолили групу А на олімпійському турнірі. Ця зустріч привернула увагу через скандал, який трапився ще до початку поєдинку. Збірна ОКР не надала канадцям свіжі дані про тестування гравців на коронавірус, і "Кленові листя" відмовилися грати з росіянками. Після переговорів сторони дійшли консенсусу. Гра відбулася, але всі хокеїстки виступали у медичних масках.

Відеоогляд матчу ОКР — Канада:

Це викликало невдоволення у РФ, зокрема, заслужений тренер Росії Володимир Плющов заявив, що росіянки могли опинитися в реанімації через гру в масках, а Канаді треба було зарахувати технічну поразку за неявку.

"Тут великі питання до організаторів. Не треба було танцювати перед Канадою — треба було просто поставити умову, що вони зобов’язані вийти на лід протягом 15 хвилин. А інакше зарахувати технічну поразку. Маски справді шкідливі в таких екстремальних умовах — у дівчаток серця тендітні. Вони могли в реанімацію потрапити", — цитує Плющева "Чемпіонат".

Нагадаємо, збірна ОКР та Канади виступають на груповій стадії Ігор у групі А разом з американками, швейцарками та представницями Фінляндії. Усі збірні з цього квінтету потраплять до раунду плей-офф.

7 лютого на Іграх проходить 3-й день змагань, слідкувати за результатами якого можна в нашому онлайні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що американки розбили команду ОКР на Олімпіаді у Пекіні.